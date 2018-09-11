Украина снова просит мир помочь в освобождении узников Кремля

Сегодня, 11:36

Министерство иностранных дел попросило международных партнеров усилить давление на Россию, которая удерживает политзаключенных

Фото: AFP
Фото: AFP

Внешнеполитическое ведомство Украины вновь призывает международное сообщество усилить давление на Российскую Федерацию для освобождения "узников Кремля" – незаконно осужденных украинского режиссера Олега Сенцова и крымского активиста Владимира Балуха.

"177 дней голодает Владимир Балух, 121 – Олег Сенцов. Призываем партнеров усилить давление на РФ ради их освобождения", – написала в своем Twitter пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца 11 сентября.

5 июля 2018 года суд Симферополя признал Владимира Балуха виновным по двум уголовным делам и приговорил его к 5 годам колонии общего режима и штрафу в 10 тыс руб. Голодовку он объявил 14 марта 2018 года.

Олег Сенцов был задержан в Крыму в 2014 году по обвинению в терроризме, а в августе 2015 года военный суд Ростова-на-Дону приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. На данный момент режиссера удерживают в исправительной колонии строгого режима города Лабытнанги.

14 мая 2018 года политзаключенный объявил голодовку с требованием освободить всех украинцев, которых удерживают в России "по политическим мотивам".

Напомним, что днем ранее адвокат Сенцова сообщил об ухудшении его состояния и допустил, что его могут начать кормить принудительно.

Также мы писали, что политзаключенный написал завещание на свое творчество в случае смерти.

Кроме того, ухудшилось состояние и Балухамужчине приходится принимать обезболивающие препараты.
Россия, Крым, Сенцов, политзаключенный, Балух

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Источник:

"Сегодня"

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