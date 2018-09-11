Украина снова просит мир помочь в освобождении узников Кремля

Министерство иностранных дел попросило международных партнеров усилить давление на Россию, которая удерживает политзаключенных

Внешнеполитическое ведомство Украины вновь призывает международное сообщество усилить давление на Российскую Федерацию для освобождения "узников Кремля" – незаконно осужденных украинского режиссера Олега Сенцова и крымского активиста Владимира Балуха.

"177 дней голодает Владимир Балух, 121 – Олег Сенцов. Призываем партнеров усилить давление на РФ ради их освобождения", – написала в своем Twitter пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца 11 сентября.

5 июля 2018 года суд Симферополя признал Владимира Балуха виновным по двум уголовным делам и приговорил его к 5 годам колонии общего режима и штрафу в 10 тыс руб. Голодовку он объявил 14 марта 2018 года.

Олег Сенцов был задержан в Крыму в 2014 году по обвинению в терроризме, а в августе 2015 года военный суд Ростова-на-Дону приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. На данный момент режиссера удерживают в исправительной колонии строгого режима города Лабытнанги.

14 мая 2018 года политзаключенный объявил голодовку с требованием освободить всех украинцев, которых удерживают в России "по политическим мотивам".

Напомним, что днем ранее адвокат Сенцова сообщил об ухудшении его состояния и допустил, что его могут начать кормить принудительно.

Также мы писали, что политзаключенный написал завещание на свое творчество в случае смерти.

Кроме того, ухудшилось состояние и Балуха - мужчине приходится принимать обезболивающие препараты.