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Шансы принять закон Ляшко про кастрацию педофилов возросли

3 июля, 19:17

Комитет Рады одобрил законопроект о реестре и кастрации педофилов

Комитет законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять в целом законопроект №6449 команды Радикальной партии об усилении ответственности за сексуальные преступления против несовершеннолетних.  Об этом написал Олег Ляшко на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее политику удалось собрать более 150 подписей народных депутатов за проведение внеочередного заседания ВР по этим вопросам из-за увеличения случаев сексуального насилия над детьми. Последней каплей, которая заставила депутатов рассмотреть законопроекты Ляшко двухлетней давности, стало изнасилование и убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко в Одесской области.

Законопроект Ляшко предусматривает: создание открытого публичного реестра педофилов, принудительную (а не добровольную!) химическую кастрацию педофилов, пожизненный надзор за педофилами правоохранительных органов, запрет на досрочное освобождение педофилов из тюрьмы, 15 лет тюрьмы (вместо 10, как сейчас) за насильственные сексуальные преступления против детей.

"Два года нашей борьбы дали наконец результат! По требованию нашей команды на следующей неделе даже состоится внеочередное заседание парламента специально для рассмотрения только этих законопроектов. Уверен, что наши радикальные инициативы против педофилов приведут к резкому уменьшению количества преступлений против детей. Об этом свидетельствует и мировой опыт. Защитим наших детей", – призвал коллег Ляшко.

Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительных органов также рекомендовал вынести в сессионный зал законопроект №6607 о химической кастрации педофилов.

Как сообщали новости "Сегодня", законопроект не только предлагает кастрацию педофилов, но и их реестр. Первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин рассказал, зачем это нужно. Он убежден, что на сегодняшний день убийство, изнасилование, издевательство над детьми – это проблема, которая не решается на государственном уровне. Поэтому, по его словам, нужна превенция в вопросе защиты детей от сексуального насилия.


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Тег законопроект, педофил, изнасилование, Ляшко, комитет, кастрация, Олег Ляшко, внеочередное заседание

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Сегодня

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