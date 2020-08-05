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Шмыгаль отреагировал на мощнейший взрыв в Бейруте

5 августа, 10:54

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинские дипломаты продолжают следить за тем, нет ли среди пострадавших украинцев

После соболезнований президента Владимира Зеленского, премьер-министр Денис Шмыгаль тоже прокомментировал трагические события в Бейруте (Ливан), где мощнейший взрыв разрушил половину города.

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"Ужасная трагедия в Бейруте. Мои соболезнования всем, кто пострадал и потерял родных и близких. Сейчас, по данным украинского посольства в Ливане, информации о пострадавших украинцах нет. Внимательно следим за ситуацией", – написал он в Twitter.

Как сообщали новости "Сегодня", 4 августа в столице Ливана прогремел оглушительный взрыв в порту города. Он был такой силы, что на мгновение образовался "гриб", похожий на ядерный, а ударная волна разгромила половину города и даже дошла по морю до Кипра (около 250 км). По состоянию на утро 5 августа число погибших превысило 100 человек, а ранение разно степени тяжести получили около четырех тысяч жителей. Местные власти объявили Бейрут районом стихийного бедствия и ввели двухнедельное чрезвычайное положение.

По предварительным выводам местных силовиков, при проведении сварочных работ произошла детонация хранящегося на складе в порту груза с 2 700 тоннами нитрата аммония — аммиачной селитры. Глава МВД Ливана отмечал, что "сдетонировал конфискованный еще девять лет назад с одного из судов контрабандный груз взрывоопасных веществ, который все эти годы хранился на складе в порту".

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А тем временем украинка из Бейрута рассказала о взрыве. Студентка ливанского университета Ирина Карапата отметила, что сначала прогремел один взрыв, относительно не сильный, после чего раздался второй, более мощный.

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Читайте все подробности о взрыве в Бейруте и какая там сейчас ситуация.

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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Ливан взрыв бейрут Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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