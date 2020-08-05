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"За минуту дом начал шататься": украинка из Бейрута рассказала о взрыве

5 августа, 08:00

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

После взрыва люди в панике начали бежать

В столице Ливана Бейруте в результате масштабного взрыва в домах на расстоянии 5 км выбило не только окна, но и двери. Об этом рассказала украинка, студентка ливанского университета Ирина Карапата, которая находилась в тот момент в пяти километрах места происшествия, пишет "Громадське".

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Ирина рассказала, что первый взрыв был ощутим, он насторожил людей. Вскоре после этого раздался второй, более мощный.

"Через минуту дом начал качаться, как от землетрясения, и сразу раздался второй мощный взрыв, который заложил уши, а дальше паника, посыпались окна соседей. Первая мысль – атака Израиля, сразу исчезли интернет, связь. Когда мы выбежали на улицу, увидели клубы красного дыма со стороны порта", - сказала она.

Девушка добавила, что после взрыва люди начали бежать и старались отдалиться от места происшествия.

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"Взрыв был настолько мощным, что ударная волна выбила стекла, а в некоторых местах и двери на расстоянии 5 км. В конце концов звук взрыва был слышен по всей территории Ливана", - отметила украинка.

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Как известно, в результате взрыва в Бейруте ранения получили более 3,7 тыс. человек, погибли 73 человека. Среди пострадавших – жена и дочь премьер-министра Ливана Хассана Диаба.

Ранее мы писали, что, по предварительным данным, украинцы во время взрыва не пострадали, хотя взрывная волна повредила жилье нашего дипломата.

Видео: Life shot

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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Ливан взрыв бейрут взрыв в Бейруте
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