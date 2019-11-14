Шойгу координировал лично: опубликованы новые доказательства по делу МН17

К координации боевиков на Донбассе также причастен глава ФСБ России Бортников

Сергей Шойгу / Фото: Минобороны РФ

В рамках уголовного расследования гибели малайзийского Boeign рейса MH17 над Украиной в 2014 году Международная следственная группа во главе с Нидерландами опубликовала очередной призыв к свидетелям, который сопровождается несколькими ранее не публиковавшимися перехватами телефонных переговоров боевиков так называемой "ДНР" с их российскими кураторами. Об этом в Facebook сообщает Conflict Intelligence Team.

"Переговоры, в частности, свидетельствуют о непосредственной причастности министра обороны России Сергея Шойгу и директора ФСБ (Федеральной службы безопасности) Александра Бортникова к координации действий сепаратистов на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, следственная группа просит свидетелей поделиться информацией о руководстве и источниках финансирования "ДНР", в частности о неком генерале ФСБ Владимире Ивановиче, который мог быть причастен к руководству пророссийскими силами в конфликте на востоке Украины.

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"Ранее благодаря отклику Bellingcat на аналогичный призыв удалось установить, что к координации действийи пророссийских формирований были причастны высокопоставленные офицеры ГРУ (Главного разведывательного управления) Олег "Орион" Иванников и Николай "Дельфин" Ткачев", - говорится в сообщении.

Как известно, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как был сбит, предположительно, ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Британская разведка напрямую заявила, что именно Россия ответственна за крушение "Боинга", так как летом 2014 года российские военные доставили на Донбасс ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет.

Также экспертно-журналистская группа Bellingcat считает, что нет сомнений – самолет МН17 сбил российский "Бук". Группа расследователей отмечает, что отличительные черты на снимке, который в качестве доказательств был представлен Объединенной следственной группой доказательства, совпадают с теми, что видно на правом борту "Бука 332", обнаруженного в России еще за четыре недели до трагедии с самолетом.

Также были обнародованы имена главных подозреваемых в катастрофе MH17. В списке подозреваемых указаны российские офицеры Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.

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