"Скупать голоса станет очень дорого": какие новшества предлагают в Избирательный кодекс

/ Фото: AFP

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После того, как президент Украины забанил Избирательный кодекс, депутатам предложили пересмотреть его нормы. Народный депутат от "Слуги народа", замглавы Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура рассказал в интервью сайту "Сегодня" о двух моделях избирательной системы.

В первом случае нардеп предлагает один общегосударственный округ с открытыми списками. Он объяснил, как люди будут голосовать одновременно и за депутата, и за партию.

"Разработал драфт избирательного бюллетеня – как это будет выглядеть. Допустим, есть 25 партий, которые идут на выборы. В бюллетене идет список этих партий. Ниже – 300 цифр: по количеству народных депутатов в будущем парламенте. На избирательных участках же вывешиваются списки партий. И избиратель голосует за политическую силу и за конкретного ее представителя, обводя цифру кружком. Если же он конкретного кандидата не выбирает, считается, что он просто проголосовал за список партии в целом. По итогам в парламент проходят партии, преодолевшие барьер. И депутаты из их списка, набравшие в целом по Украине наибольшее число голосов … Если партия проходит барьер, ее первая пятерка проходит в парламент автоматически. То есть, голоса, отданные за нее, "отсекаются", учитывается очередность лишь с кандидата, занявшего шестое место и ниже", – рассказал Качура.

Политик отметил, что при пересмотре принятого Верховной Радой Избирательного кодекса общественные организации предложили внести норму, предполагающую, что кандидат может пройти в парламент, лишь набрав в каждой области определенное число голосов – чтобы не было, что кандидат набирает много голосов лишь в одной из областей, а в других о нем ничего даже не знают. По его словам, это будет своего рода "предохранителем" от прохода в парламент местных "феодалов", которые раньше "засевали" свой округ и становились депутатами – после введения такой нормы, скупить голоса будет очень дорого и технически практически невозможно, пояснил депутат.

"Вторая модель предполагает открытые региональные партийные списки. То есть, партийный список из 300 кандидатов будет делиться на число областей. И партии в каждой области будут подавать 10-15 кандидатов в каждой области. Избиратель будет голосовать за партию и за кандидата от партии. Но я, как уже говорил, выступаю за то, чтобы бюллетень был максимально простым и понятным для избирателя. Чтобы люди могли разобраться", – добавил Качура.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью со "слугой народа" Александром Качурой: "В Украине до сих пор зарегистрирована партия во главе с Пушилиным".

Напомним, Качура уже объяснял, почему Зеленский забраковал Избирательный кодекс. Он отмечал, что в действующей редакции не решается вопрос политической коррупции, а "в механизме подсчета голосов вообще черт ногу сломает".

Смотрите в сюжете, как депутаты прошлого созыва принимали Избирательный кодекс:

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