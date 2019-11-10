"Скупать голоса станет очень дорого": какие новшества предлагают в Избирательный кодекс

После того, как президент Украины забанил Избирательный кодекс, депутатам предложили пересмотреть его нормы. Народный депутат от "Слуги народа", замглавы Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура рассказал в интервью сайту "Сегодня" о двух моделях избирательной системы.
В первом случае нардеп предлагает один общегосударственный округ с открытыми списками. Он объяснил, как люди будут голосовать одновременно и за депутата, и за партию.
"Разработал драфт избирательного бюллетеня – как это будет выглядеть. Допустим, есть 25 партий, которые идут на выборы. В бюллетене идет список этих партий. Ниже – 300 цифр: по количеству народных депутатов в будущем парламенте. На избирательных участках же вывешиваются списки партий. И избиратель голосует за политическую силу и за конкретного ее представителя, обводя цифру кружком. Если же он конкретного кандидата не выбирает, считается, что он просто проголосовал за список партии в целом. По итогам в парламент проходят партии, преодолевшие барьер. И депутаты из их списка, набравшие в целом по Украине наибольшее число голосов … Если партия проходит барьер, ее первая пятерка проходит в парламент автоматически. То есть, голоса, отданные за нее, "отсекаются", учитывается очередность лишь с кандидата, занявшего шестое место и ниже", – рассказал Качура.
Политик отметил, что при пересмотре принятого Верховной Радой Избирательного кодекса общественные организации предложили внести норму, предполагающую, что кандидат может пройти в парламент, лишь набрав в каждой области определенное число голосов – чтобы не было, что кандидат набирает много голосов лишь в одной из областей, а в других о нем ничего даже не знают. По его словам, это будет своего рода "предохранителем" от прохода в парламент местных "феодалов", которые раньше "засевали" свой округ и становились депутатами – после введения такой нормы, скупить голоса будет очень дорого и технически практически невозможно, пояснил депутат.
"Вторая модель предполагает открытые региональные партийные списки. То есть, партийный список из 300 кандидатов будет делиться на число областей. И партии в каждой области будут подавать 10-15 кандидатов в каждой области. Избиратель будет голосовать за партию и за кандидата от партии. Но я, как уже говорил, выступаю за то, чтобы бюллетень был максимально простым и понятным для избирателя. Чтобы люди могли разобраться", – добавил Качура.
Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью со "слугой народа" Александром Качурой: "В Украине до сих пор зарегистрирована партия во главе с Пушилиным".
Напомним, Качура уже объяснял, почему Зеленский забраковал Избирательный кодекс. Он отмечал, что в действующей редакции не решается вопрос политической коррупции, а "в механизме подсчета голосов вообще черт ногу сломает".
Смотрите в сюжете, как депутаты прошлого созыва принимали Избирательный кодекс:
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