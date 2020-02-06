Собаку за коммуналку: скандальный депутат обещает съездить к пенсионерке и "разобраться"

Фото: Евгений Брагар/Facebook

Народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагар, который попал в скандал после того, как посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку, заявил, что сделал выводы из случившегося. Об этом он сказал журналистам.

"Более тщательно надо относится к вопросам выделения субсидий", - заявил политик.

Он также сообщил, что съездит к пенсионерке, с которой говорил, и на месте разберется в ее ситуации с оплатой коммуналки и начислением субсидии.

При этом Брагар не уточнил, что именно говорили руководители партии в личном разговоре с ним.

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Евгений Брагар прокомментировал скандал. https://t.me/pavlovskynews

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив сообщила, что женщине явно не придется продавать собаку, как советовал нардеп Брагар, поскольку она может позволить себе оплатить коммуналку.

"Президент поручил правительству разобраться с конкретным вопросом... По информации, которую сегодня предоставило правительство, эта семья уже с начала отопительного сезона получила монетизированную субсидию в размере чуть больше 3,5 тыс. грн, что в среднем позволяет этой семье платить не более чем 300-350 грн в месяц за коммунальные услуги", – сказала Ковалив.

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Как сообщали новости "Сегодня", народный депутат из фракции "Слуга народа" Евгений Брагар, обсуждая материальные проблемы людей при оплате коммунальных услуг, сказал, что если у пенсионерки есть собака элитной породы, ее можно продать и расплатиться за коммунальные услуги. Это заявление вызвало бурю негодования среди украинцев. Позже народный депутат объяснил свои слова.

Позже стало известно, что Любовь Колючая живет в селе Аджамка в Кировоградской области, где нашли и самого пса, которого предлагали продать. Хозяйка Шарика резко ответила "слуге народа". Она также призналась, что при пенсии в размере 2 тысяч гривен она получает субсидию – около 1300 гривен. Но даже это не покрывает всех коммунальных расходов.

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