Собаку за коммуналку: скандальный депутат обещает съездить к пенсионерке и "разобраться"

Народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагар, который попал в скандал после того, как посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку, заявил, что сделал выводы из случившегося. Об этом он сказал журналистам.
"Более тщательно надо относится к вопросам выделения субсидий", - заявил политик.
Он также сообщил, что съездит к пенсионерке, с которой говорил, и на месте разберется в ее ситуации с оплатой коммуналки и начислением субсидии.
При этом Брагар не уточнил, что именно говорили руководители партии в личном разговоре с ним.
Ранее заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив сообщила, что женщине явно не придется продавать собаку, как советовал нардеп Брагар, поскольку она может позволить себе оплатить коммуналку.
"Президент поручил правительству разобраться с конкретным вопросом... По информации, которую сегодня предоставило правительство, эта семья уже с начала отопительного сезона получила монетизированную субсидию в размере чуть больше 3,5 тыс. грн, что в среднем позволяет этой семье платить не более чем 300-350 грн в месяц за коммунальные услуги", – сказала Ковалив.
Читайте также: Появилось видео с "элитным" Шариком, которого предлагал продать депутат
Как сообщали новости "Сегодня", народный депутат из фракции "Слуга народа" Евгений Брагар, обсуждая материальные проблемы людей при оплате коммунальных услуг, сказал, что если у пенсионерки есть собака элитной породы, ее можно продать и расплатиться за коммунальные услуги. Это заявление вызвало бурю негодования среди украинцев. Позже народный депутат объяснил свои слова.
Позже стало известно, что Любовь Колючая живет в селе Аджамка в Кировоградской области, где нашли и самого пса, которого предлагали продать. Хозяйка Шарика резко ответила "слуге народа". Она также призналась, что при пенсии в размере 2 тысяч гривен она получает субсидию – около 1300 гривен. Но даже это не покрывает всех коммунальных расходов.
Смотрите также в сюжете о программе монетизации субсидий и льгот:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк