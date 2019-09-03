/ Фото: УНИАН

Число депутатов Верховной Рады будет сокращено до 300 в следующем созыве украинского парламента, чтобы привести его в соответствие с количеством населения Украины.

"На сегодняшний момент ориентировочное количество граждан, которые живут в Украине порядка 30-34 млн. Так это будет отвечать именно 300 народным депутатам", – заметил он.

Он подчеркнул, что число нардепов не повлияет на качество работы Верховной Рады.

Реклама

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Заседание Верховной Рады: все подробности онлайн

В тренде Сокращение числа нардепов до 300: Разумков объяснил причину

Напомним, что данный законопроект президента Владимира Зеленского предлагает внести поправки в статью 76 Конституции, установив конституционный состав Верховной Рады в 300 избираемых на пять лет народных депутатов, а не 450, как сейчас.

Президентский законопроект № 1017, предполагающий сокращение количества членов украинского парламента на треть, включен в повестку дня второй сессии Верховной Рады и направлен в Конституционный суд.

Соответствующее решение 3 сентября поддержали 258 народных депутатов, после чего документ пошел по инстанциям.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама