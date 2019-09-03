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Сокращение числа нардепов до 300: Разумков объяснил причину

3 сентября, 22:14

По словам спикера, население Украины резко сократилось

/ Фото: УНИАН

Число депутатов Верховной Рады будет сокращено до 300 в следующем созыве украинского парламента, чтобы привести его в соответствие с количеством населения Украины.

"На сегодняшний момент ориентировочное количество граждан, которые живут в Украине порядка 30-34 млн. Так это будет отвечать именно 300 народным депутатам", – заметил он.

Он подчеркнул, что число нардепов не повлияет на качество работы Верховной Рады.

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Сокращение числа нардепов до 300: Разумков объяснил причину

Напомним, что данный законопроект президента Владимира Зеленского предлагает внести поправки в статью 76 Конституции, установив конституционный состав Верховной Рады в 300 избираемых на пять лет народных депутатов, а не 450, как сейчас.

Президентский законопроект № 1017, предполагающий сокращение количества членов украинского парламента на треть, включен в повестку дня второй сессии Верховной Рады и направлен в Конституционный суд.

Соответствующее решение 3 сентября поддержали 258 народных депутатов, после чего документ пошел по инстанциям.

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Верховная Рада сокращение нардепы Разумков

Источник: Сегодня

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