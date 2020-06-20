Українська
$ 26,76
30,06
  1. Новости политики

"Соскучился по дебатам": мэр Днепра призвал вернуть Ляшко в парламент

20 июня, 08:12

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Филатов поддержал политика на довыборах

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что лидера Радикальной партии Олега Ляшко нужно вернуть в парламент. Такое мнение градоначальник выразил в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Реклама

"Олег очень сильно соскучился по политическим дебатам и по парламенту. Вот такой депутат должен быть в парламенте", – отметил Филатов.

Кроме того, он поддержал Олега Ляшко на довыборах по 208-му округу.

Ранее мы сообщали, что украинский политик и глава Радикальной партии Олег Ляшко собирается баллотироваться в Верховную Раду вместо погибшего в мае депутата Валерия Давыденко.

"У нас там сильная поддержка, мы этот округ никому не отдадим. Я пойду на этот округ и выиграю выборы, потому что все люди хотят, чтобы Ляшко был в парламенте. Рада без Ляшко — как село без церкви…" – заявил Ляшко.

В тренде
Вакарчук вышел из фракции "Голос"
Реклама

Политик уверен, что выборы на округе специально затягивают.

"Чтобы назначить выборы в этом округе, должно быть решение парламента о прекращении полномочий в связи со смертью депутата, его специально не принимают, потому что боятся проиграть", – отметил он.

Также недавно Ляшко рассказал Кабмину, как нужно было защищать бизнес от налогов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

заявление Верховная Рада парламент Борис Филатов Олег Ляшко

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Путин резко ответил Зеленскому за сравнение СССР с нацистской Германией
Путин резко ответил Зеленскому за сравнение СССР с нацистской ГерманиейРоссия
Зеленский сменил главу Винницкой ОГА: область возглавил бывший КВНщик
Зеленский сменил главу Винницкой ОГА: область возглавил бывший КВНщикПолитика
Решения
Решения "Нормандии" не выполняются: в ЕС сделали заявление по ДонбассуПолитика
Комитет Рады
Комитет Рады "забраковал" главного кандидата в министры образованияПолитика
Протесты в Беларуси завершились десятками задержаний
Протесты в Беларуси завершились десятками задержанийДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять