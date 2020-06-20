"Соскучился по дебатам": мэр Днепра призвал вернуть Ляшко в парламент

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что лидера Радикальной партии Олега Ляшко нужно вернуть в парламент. Такое мнение градоначальник выразил в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

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"Олег очень сильно соскучился по политическим дебатам и по парламенту. Вот такой депутат должен быть в парламенте", – отметил Филатов.

Кроме того, он поддержал Олега Ляшко на довыборах по 208-му округу.

Ранее мы сообщали, что украинский политик и глава Радикальной партии Олег Ляшко собирается баллотироваться в Верховную Раду вместо погибшего в мае депутата Валерия Давыденко.

"У нас там сильная поддержка, мы этот округ никому не отдадим. Я пойду на этот округ и выиграю выборы, потому что все люди хотят, чтобы Ляшко был в парламенте. Рада без Ляшко — как село без церкви…" – заявил Ляшко.

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Политик уверен, что выборы на округе специально затягивают.

"Чтобы назначить выборы в этом округе, должно быть решение парламента о прекращении полномочий в связи со смертью депутата, его специально не принимают, потому что боятся проиграть", – отметил он.

Также недавно Ляшко рассказал Кабмину, как нужно было защищать бизнес от налогов.

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