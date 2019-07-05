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Совет судей избрал нового председателя

5 июля, 19:01

Монич работал судьей Житомирского апелляционного административного суда и в облпрокуратуре

Богдан Монич. Фото: ССУ
Богдан Монич. Фото: ССУ.

Председателем Совета судей Украины избран Богдан Монича. Об этом сообщает пресс-служба ССУ.

"Председателем совета судей Украины на заседании Совета судей Украины, состоявшемся пятого июля 2019 года, избран Богдан Монич – судья Седьмого апелляционного административного суда. "За" – проголосовали 23 члена ССУ, "против" – 2, с 25-и принимавших участие в заседании. Результаты голосования утверждены и обнародованы членами счетной комиссии", – сообщили в пресс-службе.

Ранее Монич с 2012 года работал судьей Житомирского апелляционного административного суда. 

В 2001-2006 годах работал в облпрокуратуре. В августе 2006-го был назначен судьей Черняховского районного суда, в котором позже занимал должности заместителя и и.о. председателя суда. В состав Совета судей он был избран в июне 2014 года.

Напомним, Одесская область получила нового военного комиссара. Евгений Борисов – участник АТО, занимал должности в военных комиссариатах Одессы.

Ранее Зеленский сменил главу Днепропетровской ОГА. Должность получил экс-антикоррупционер Дмитрий Батура.

Также Зеленский освободил Сергея Коваленко от должности временно исполняющего главы Кировоградской областной государственной администрации (ОГА) и назначил на этот пост Светлану Лобанову. Лобанова с 2015 года является первым заместителем главы Кировоградской обладминистрации, ранее была учителем, а затем директором школы-лицея в г. Александрия Кировоградской области.

Кроме того, Владимир Зеленский сегодня принял несколько кадровых решений в спецслужбе, подписав соответствующие указы. Так, двумя указами он назначил Руслана Баранецкого первым заместителем главы СБУ, а также руководителем Антитеррористического центра при Службе безопасности.

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Тег должность, судьи, Совет судей

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