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Одесская область получила нового военного комиссара

4 июля, 16:27

Евгений Борисов – участник АТО, занимал должности в военных комиссариатах Одессы

Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net.

Новым военным комиссаром Одесской области стал полковник Евгений Борисов. Об этом сообщает пресс-служба Одесского областного центра комплектования и социальной поддержки.

По словам командующего войсками Оперативного командования "Юг", генерал-лейтенанта Олега Вишневского, новый военный комиссар имеет опыт, знания и навыки, которые пригодятся на новом месте службы. До назначения на эту должность Евгений Борисов занимал должность военного комиссара Малиновского военкомата.

В свою очередь, предыдущий военный комиссар Одесской области, полковник Юрий Беляков поблагодарил личный состав за совместную службу и пожелал новоизбранному комиссару успехов на высоком и ответственном посту. Свою службу Беляков продолжит в Военной академии.

Отметим, что Евгений Борисов родился в 1972 году в Одессе. В 1992 году окончил Ленинградское высшее военное политическое училище ПВО и проходил службу в зенитном дивизионе танкового полка. С 1996 года занимал должности в военных комиссариатах Одессы.

Он является кандидатом юридических наук. Окончил Киевский национальный университет им. Т.Г.Шевченко в 2014 году. Сейчас получает образование в Национальном университете обороны Украины им. И.Черняховского. Участник АТО. Женат, имеет детей.

Напомним, Зеленский сменил главу Днепропетровской ОГА. Должность получил экс-антикоррупционер Дмитрий Батура.

Также Зеленский освободил Сергея Коваленко от должности временно исполняющего главы Кировоградской областной государственной администрации (ОГА) и назначил на этот пост Светлану Лобанову. Лобанова с 2015 года является первым заместителем главы Кировоградской обладминистрации, ранее была учителем, а затем директором школы-лицея в г. Александрия Кировоградской области.

Кроме того, Владимир Зеленский сегодня принял несколько кадровых решений в спецслужбе, подписав соответствующие указы. Так, двумя указами он назначил Руслана Баранецкого первым заместителем главы СБУ, а также руководителем Антитеррористического центра при Службе безопасности.

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Тег назначение, полковник, должность, комиссар, борисов, ато, участник АТО

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Источник:

Dumskaya.net

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