"Спасибо за мирное небо!": Гончарук поздравил защитников и защитниц Украины

/ Фото: Кабинет министров Украины

Премьер-министр Украины Алексей Гоначрук обнародовал на своей странице в Facebook поздравление с Днем защитника Украины, который отмечается сегодня, 14 октября.

"Искренняя благодарность всем защитникам и защитницам за отвагу, мужество и невероятную силу! Спасибо за мирное небо! За Независимость! Слава Героям!" - написал Гончарук.

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Напомним, День защитника Украины отмечается с 2014 года, а с 2015 года является выходным. Так, 14 октября 2014 года президент издал указ о назначении этого дня Днем защитника Украины. Тем же указом глава государства отменил предыдущий указ, которым регламентировался День защитника Отечества 23 февраля. При этом в Украине уже появились традиции празднования Дня защитника.

Больше о празднике узнавайте на сайте "Сегодня" из интервью с сотрудником Института нацпамяти: "День защитника Украины – это не про носки и галстуки".

Как известно, также в 2019 году появился еще один важный день – Украина 29 августа впервые отметила День памяти защитников Украины:

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