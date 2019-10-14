День защитника Украины: в Институте нацпамяти рассказали о новых традициях празднования

Каждый решает сам - собираться в кругу семьи или нет, дарить что-то, или нет

Фото: Facebook "Вернись живым"

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Введенный пять лет назад и отмечаемый 14 октября праздник – День защитника Украины – получил неплохую традицию: в этот день проходит вручение государственных наград, присвоение почетных наименований определенным подразделениям Вооруженных сил. Это способствует тому, что праздник наполняется содержанием.

Об этом начальник отдела правового обеспечения Украинского института национальной памяти Сергей Рябенко рассказал в интервью сайту "Сегодня" .

"Можно говорить о проведении на уровне общественности исторических реконструкций боев, во время которых украинцы защищали землю от агрессора. Если говорить об истории ХХ века, то, так как эта дата является символической датой основания УПА, во время Второй мировой и после нее было несколько знаковых боев подразделений УПА с НКВД. Государство тоже могло бы этому немного больше поспособствовать. Это могли бы быть более широкие военно-исторические фестивали в регионах, чтобы популяризировать праздник не только на уровне Киева, но и в регионах", – говорит историк.

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Он напомнил, что в свое время в Институте нацпамяти рассматривали вариант, чтобы государственные мероприятия проводить не только в Киеве, но и в регионах.

"Это привлекало бы больше внимания общественности. Если мы будем проводить мероприятия в знаковых местах, например, в Запорожье на Хортице, то это позволит наполнять праздник дополнительными смыслами, напоминать нашим гражданам о тех или иных событиях, связанных с защитой Украины", – считает Рябченко.

Что касается отмечания праздника на бытовом уровне, то сотрудник Института нацпамяти заметил, что каждый человек решает сам – собираться в кругу семьи или нет, дарить что-то, или нет.

"У меня есть традиция – вместе с родственниками помогать Киевскому военному госпиталю, где всегда есть раненые, находящиеся на лечении. Они постоянно нуждаются в вещах, каких-то сладостях. Мы стараемся посетить перед датой госпиталь и что-то передать через волонтеров. Как мне кажется, традиция неплохая, и судя по Facebook, по ленте моих друзей, люди и в этот и другие дни поступают так же", – говорит историк.

"Возможно, если бы больше людей участвовали в таких процессах, это способствовало тому, что люди знали бы, что это за праздник, понимали бы, что если не будет защитников, то война придет в Киев, Львов, любой другой мирный город Украины. Люди иначе относились бы к тому, что происходит на востоке страны", – подчеркнул Сергей Рябенко.

Напомним, силовики сделали совместное заявление по охране порядка в День защитника Украины .

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