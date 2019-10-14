"День защитника Украины – это не про носки и галстуки": интервью с сотрудником Института нацпамяти

5 лет назад украинцы впервые отметили День защитника Украины 14 октября. Что изменилось за 5 лет - читайте в интервью

/ Фото: AFP

Как известно, День защитника Украины отмечается 14 октября. Празднование Дня защитника (установлен он был, напомним, в 2014 году) приходится на православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы и совпадает еще с одним праздником – введенным в 1999 году Днем украинского козачества. Начальник отдела правового обеспечения Украинского института национальной памяти Сергей Рябенко рассказывает читателям сайта "Сегодня" о новых праздниках, традициях и ритуалах, связанных с ними.

- Расскажите об истории празднования Дня защитника

- В 2014 после победы Евромайдана и начала российской агрессии стало ясно, что праздновать День защитника Украины 23 февраля вместе с государством-агрессором, как минимум, неправильно. Эта дата используется Россией для популяризации своих ценностей на территории Украины и глорификации (прославления – Ред.) вооруженных сил, которые вели боевые действия на Донбассе и оккупировали Крым. Нужно было что-то с этим делать.

Первая дата, которая рассматривалась в качестве "заменителя" 23 февраля, конечно, была 14 октября. Это Покров и День козачества, введенный указом президента Леонида Кучмы. Также этот день символически считался днем основания УПА. То есть было несколько важных дат, которые совпадали. К примеру, Покров: Божья матерь всегда считалась защитницей украинских козаков, которые также защищали украинскую землю от агрессора.

Усилиями команды Института национальной памяти, общественности, народных депутатов, историков, многих людей, случилось так, что в 2014 году эта дата была впервые введена в календарь как День защитника Украины. Сначала указом президента без введения выходного дня, потом Верховная Рада уже проголосовала за изменения в Кодекс законов о труде и сделала этот день нерабочим.

Сергей Рябенко / Фото: Сегодня

- Люди старшего поколения, служившие в армии во времена СССР, в 2014-м порой говорили, что будут продолжать праздновать 23 февраля. Как с этим быть?

- Во-первых, государство не может запрещать людям отмечать праздники, которые они хотят отмечать в кругу семьи и друзей. Но государство на официальном уровне должно было отсечь это от традиции чествования своих защитников 23 февраля синхронно с государством-агрессором.

Насчет восприятия – социальных глобальных исследований я не помню. То, что этот день имеет официальный статус и является выходным днем, способствует популяризации этой даты в обществе. То, что в этот день проводятся государственные мероприятия при участии высшего военного руководства страны, также способствует тому, что об этом дне пишут СМИ, появляются интересные материалы на историческую тематику, связанные с современной войной.

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Среди младшего поколения, среди военных эта дата уже прижилась. Что насчет старшего поколения – ситуация сложнее, ведь старшее поколение, в принципе, в силу разных причин не склонно менять свои привычки и традиции, повлиять на это сложно. Чем больше будет проходить времени, тем больше это будет приживаться среди старшего поколения.

- Еще в 1999 году указом президента Кучмы был введен День украинского козачества. Почему День козачества за 20 лет не стал таким значительным праздником, как относительно новый День защитника?

- День козачества не имел статуса выходного дня. В календаре много праздников, памятных дат, которые не имеют статус выходного дня. Они интересны некоторому кругу людей, которые имеют отношение к профессии или событию, но не широкому кругу. День защитника Украины имеет самый высокий государственный статус, в этот день выходной, проводятся государственные мероприятия, что способствует тому, что на него обращают внимания СМИ, в социальных сетях это обсуждается, в этот день защитникам Украины вручаются награды.

С другой стороны, не будем забывать, что с 2014 года изменилась ситуация в стране. До этого страна жила в условиях мирного времени, а козачество было чем-то далеким, историческим, и для многих ассоциировалось не столько с историей, сколько с современным козачеством, реконструкциями, шароварами и другими вещами, которые люди не очень воспринимают в силу разных причин. С 2014 года этот день ассоциируется с теми, кто защищает Украину в войне. Это совсем другая история и совсем другое отношение к этим людям. Сейчас, когда продолжается война, когда почти каждый день мы слышим новости с фронта, что кто-то ранен или умер, для многих воспринимается совсем иначе. Это намного важнее, чем события, которые были 300 лет назад.

- Когда появлялся праздник, было ли сопротивление этому, сложности?

- Особых сложностей с введением праздника не было. После инаугурации тогдашний президент заявлял, что украинское государство не должно праздновать день защитника Украины синхронно с государством-агрессором. Вопрос был только в том, какую дату определить. Обсуждалась дата 6 декабря – день ВСУ. Но это больше профессиональный праздник. А День защитника – это праздник, который охватывает более широкие группы лиц: добровольцы, волонтеры, любые граждане, которые тем или иным способом участвуют в защите государства, и не только во время войны. Если старый День защитника был "мужским днем", то День защитника Украины – день, которые должен ассоциироваться не только с мужчинами. На фронте, в Вооруженных силах, среди волонтеров много женщин, поэтому этот праздник не должен ассоциироваться с "мужским днем".

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- Раньше была четкая параллель "8 марта для девочек, 23 февраля – для мальчиков". Как относиться к тому, что эту параллель переносят сейчас на 14 октября?

- Однозначно, нужно объяснять, что День защитника Украины – это точно не про носки и галстуки, это праздник, который имеет другое содержание и наполнение. Почему есть такие попытки? В силу традиции, инертности. Было 23 февраля, была долгое время привычка на 23 февраля что-то дарить, а сейчас этого праздника нет, но появилось 14 октября. Это может восприниматься некоторыми людьми как "заменитель", поэтому механически люди пытаются переносить традиции на 14 октября.

Запретить это, конечно, государство не может. Оно не имеет таких полномочий, и у нас не тоталитарное государство, которое регулирует все, что люди делают в определенные дни. Но объяснять определенно нужно. По моему мнению, носки, дезодоранты и все, что дарится 14 октября, нивелирует содержание этого дня. В этот день нужно говорить немного о других вещах.

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Сергей Рябенко / Фото: Сегодня

- Почти любой праздник – это ритуалы и атрибуты. Условно, Новый год – поздравление президента и оливье. 8 марта – цветы маме и бабушке, Ивана Купала – прыжки через костер. Какие традиции и ритуалы должны появиться или уже есть, связанные с 14 октября?

- В последние годы введена неплохая, на мой взгляд, традиция – вручение государственных наград, присвоение почетных наименований определенным подразделениям Вооруженных сил. Это способствует тому, что праздник наполняется содержанием. Можно говорить о проведении на уровне общественности исторических реконструкций боев, во время которых украинцы защищали землю от агрессора. Если говорить об истории 20 века, то, так как эта дата является символической датой оснований УПА, во время Второй мировой и после нее было несколько знаковых боев подразделений УПА с НКВД. Государство тоже могло бы этому немного больше поспособствовать. Это могли бы быть более широкие военно-исторические фестивали в регионах, чтобы популяризировать праздник не только на уровне Киева, но и в регионах.

В свое время, в Институте нацпамяти мы рассматривали вариант, чтобы государственные мероприятия проводить не только в Киеве, но и в регионах. Это привлекало бы больше внимания общественности. Если мы будем проводить мероприятия в знаковых местах, например, в Запорожье на Хортице, то это позволит наполнять праздник дополнительными смыслами, напоминать нашим гражданам о тех или иных событиях, связанных с защитой Украины.

- А на бытовом уровне?

- Я бы не стал тут давать советов, потому что каждый человек решает сам – собираться в кругу семьи или нет, дарить что-то, или нет. У меня есть традиция – вместе с родственниками помогать Киевскому военному госпиталю, где всегда есть раненые, находящиеся на лечении. Они постоянно нуждаются в вещах, каких-то сладостях. Мы стараемся посетить перед датой госпиталь и что-то передать через волонтеров. Как мне кажется, традиция неплохая, и судя по Facebook, по ленте моих друзей, люди и в этот и другие дни поступают так же.

Возможно, если бы больше людей участвовали в таких процессах, это способствовало тому, что люди знали бы, что это за праздник, понимали бы, что если не будет защитников, то война придет в Киев, Львов, любой другой мирный город Украины. Люди иначе относились бы к тому, что происходит на востоке страны.

- Сейчас идет война, но пройдет время, будет установлена территориальная целостность, наступит мир. Как изменится отношение людей к этому празднику?

- Прогнозировать – дело неблагодарное. Мне бы хотелось, чтобы даже после того, как произойдет победа в современной украинско-российской войне, когда мы вернем территории, установим мир, и этот мир не будет за счет глобальных украинских интересов, мне бы хотелось, чтобы общество не забывало, силами кого эта победа будет достигнута, чтобы традиция чествования защитников Украины сохранилась, и чтобы по крайней мере в этот день мы об этих защитниках вспоминали.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что с 2019 года начали отмечать День памяти тех, кто погиб за независимость Украины.

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