США готовы присоединиться к переговорам в "нормандском формате" – Волкер

Если будет необходимость для более широкого формата, США присоединятся

Курт Волкер. Фото: посольство США в Украине

Специальный представитель США по делам Украины Курт Волкер заявляет, что США поддерживают нынешний "нормандский формат" переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины, но готовы присоединиться к переговорам, если это будет необходимо. Об этом Волкер сказал в интервью BNS, сообщает The Baltic Times.

В частности, Волкер прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского относительно расширения "нормандского формата" (Украина, Франция, Германия, Россия) за счет США и Великобритании.

"Мы имеем хорошее взаимодействие со всеми ними. Если будет необходимость для более широкого формата, конечно, мы присоединимся. В то же время, мы полностью поддерживаем "нормандский формат", - заявил Волкер.

"Я всегда говорил: вопросом этих встреч был не формат, вопросом была политическая воля России воплотить ее обязательства по Минским соглашениям", - добавил спецпредставитель США.

Также он сказал, что США готовы присоединиться к переговорам и помочь, чтобы помочь настоящему мира и выполнению Россией Минских соглашений.

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"Нормандский формат" встречается в ближайшие недели. Мы поддерживаем близкий контакт с Украинской, мы поддерживаем близкий контакт с французами и немцами. Если будет встреча другого типа, конечно, мы присоединимся, но мы не настаиваем на этом. Мы не обеспокоены относительно формата", - подчеркнул Волкер.

Отметим, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор считает хорошей идею президента Владимира Зеленского подключить к "нормандскому формату" США и Британию.

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"Президент Зеленский уже поднял этот вопрос – поэтому да, эта возможность рассматривается. Зеленский объяснил: поскольку "нормандский формат" не имеет успеха, не привел к каким-то результатам, то он предлагает пригласить американцев или, например, британцев присоединиться к "нормандии". Мы считаем, что это интересное предложение", – сказал американский дипломат.

Тейлор также отметил, что надо, чтобы другие участники "нормандского формата" высказались относительно присоединения США или Великобритании.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с предложением провести переговоры с участием президента США Дональда Трампа.

В свою очередь Путин ответил на предложение Зеленского о новом формате переговоров. Также хозяин Кремля рассказал, когда будет возможна встреча для обсуждения ситуации на Донбассе.

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