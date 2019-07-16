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США напомнили, что именно Москва подрывает единство внутри Украины

16 июля, 23:02

США отметили, что РФ усилила свою агрессию, захватив украинские суда и моряков

Фото: Getty Images

Представитель Соединенных Штатов Америки Родни Хантер на заседании Совета безопасности ООН заявил, что не Российской Федерации указывать Украине в вопросах языка, потому что сама Россия после оккупации территорий Украины сделала так, что там не изучают украинский. Об этом сообщает "Громадське".

Ранее постоянный представитель России заявил, что языковой закон "расскалывает украинское общество". В то же время представитель США напомнил, что именно Москва подрывает единство внутри Украины.

"США поддерживают призывы президента Зеленского к единству, но Россия подрывает это единство. Недавно было принято решение выдавать украинские паспорта украинцам, проживающим на Донбассе", - подчеркнул он.

Также Хантер напомнил, что украинские солдаты гибнут в конфликте на востоке страны, который поддерживается Российской Федерацией, однако "Украина продолжает объединяться, становиться более сплоченной и сильной".

Родни Хантер также призвал РФ прекратить преследовать украинцев и крымских татар в Крыму, отметив, что Россия не позволяет украинцам в Крыму учиться на украинском языке.

"12 тысяч детей учились в Крыму на украинском языке до российской оккупации", - заявил он.

Кроме того, во время выступления Хантер напомнил, что из-за конфликта, развязанного Россией, был сбит самолет рейса MH17 на Донбассе, а сбили его, как установило международное следствие, из оружия российской армии.

США отметили, что РФ усилила свою агрессию, захватив украинские суда и моряков.

"США уважают суверенитет Украины и призывают Россию освободить захваченных моряков и корабли, прекратить оккупацию Крыма и конфликт на востоке Украины", - заявил представитель страны в ООН.

Ранее постоянный представитель Украины при организации Владимир Ельченко заявил на созванном Россией заседании Совета Безопасности ООН на тему языкового закона в Украине, что российские власти не имеют права указывать Украине, на каком языке говорить и писать, потому что Москва исторически репрессировала украинский язык и продолжает это делать в оккупированном Крыму.

Напомним, сегодня, 16 июля, в Украине вступил в силу Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ вступил в силу через два месяца после опубликования его в газете "Голос Украины".

Новости "Сегодня" сообщали, что Верховная Рада 25 апреля 2019 года приняла закон № 5670-д об украинском языке. Документ регулирует порядок его применения в качестве государственного в публичных сферах общественной жизни, кроме сфер частного общения и совершения религиозных обрядов. 

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Тег Россия, США, Крым, Донбасс, Совбез ООН, Украина, сб оон, языковой закон

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