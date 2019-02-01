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США не планируют размещать в Европе ядерные ракеты средней дальности — Пентагон

Вчера, 23:09

США продолжают научные исследования и разработки в сфере ракет с обычными боеголовками

Фото: AFP
США не планируют размещать в Европе ядерные ракеты средней дальности — Пентагон //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/0ee/9ab/5c40ee9ab0dbf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/0ee/9ab/5c40ee9ab0dbf.jpg Политика США продолжают научные исследования и разработки в сфере ракет с обычными боеголовками

Соединенные Штаты не планируют размещать в Европе ракеты средней дальности с ядерными боеголовками после решения о приостановке выполнения обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил в пятницу помощник заместителя министра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг, выступая в пятницу в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

"Безусловно Соединенные Штаты даже не рассматривают таких шагов, как размещение в Европе систем с ракетами средней дальности с ядерными боеголовками, не посоветовавшись сперва со своими союзниками. У нас нет никаких планов на это [размещение]", — отметил он.

По словам Трахтенберга, США "продолжают научные исследования и разработки в сфере ракет с обычными боеголовками, дальность которых в настоящее время ограничена положениями ДРСМД — до 5500 км".

В пятницу президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео объявили, что Вашингтон приостанавливает выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД 2 февраля, а через полгода перестанет быть его участником, если со стороны России не будут предприняты действия по возвращению к выполнению его положений. США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД еще в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял это заключение, с которым Москва выражала категорическое несогласие. Россия выдвигает США встречные претензии, относящиеся к выполнению ДРСМД.

Договор между СССР и США был подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Под его действие подпадают ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования. К июню 1991 года обязательства по договору были выполнены: СССР уничтожил 1846 ракет, США — 846.

Накануне Столтенберг заявил, что НАТО не планирует переброску новых ядерных ракет в Европу. Генеральный секретарь НАТО заявил, что США не должны зеркально повторять действия России.

Ранее глава МИД Швеции Маргот Валльстрем выразила обеспокоенность состоянием контроля над ядерными вооружениями после того, как США объявили о начале процедуры выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Напомним, союзники США по Североатлантическому альянсу поддержали решение Вашингтона приостановить свои обязательства в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и выйти из него через шесть месяцев. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении президента Дональда Трампа.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон 2 февраля приостановит соблюдение условий подписанного с Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Помпео напомнил о "существенном нарушении" ДРСМД российской стороной, что подрывает возможность улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном.

Ранее, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал НАТО готовиться к "миру без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", так как не видит прорывов в усилиях по его сохранению.

Также сообщалось, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз надеется на возможность сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который важен для европейской безопасности.

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Тег ракеты, ядерные силы, ядерное вооружение, ДРСМД

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Источник:

ТАСС

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