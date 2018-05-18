США в ОБСЕ назвали условие для окончания войны на Донбассе

Сегодня, 09:55

Американский дипломат Сайдерс заявила, что именно Россия виновата в сложившейся ситуации на востоке Украины

Война на Донбассе. Фото: AFP
Война на Донбассе. Фото: AFP

Вернуть мир на Донбасс и закончить войну можно будет тогда, когда Россия выведет оттуда свои войска. Также Москва виновата за гуманитарный кризис на востоке Украины. Об этом заявила на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене и.о. заместителя главы Миссии США при организации Мишель Сайдерс.

Она отметила, что Россия начала этот конфликт и продолжает его подпитывать, поэтому Москва в конечном итоге виновата за гуманитарный кризис на Донбассе.

"Этот конфликт будет разрешен только тогда, когда Россия примет решение о выводе своих войск с территории Украины и позволит развернуть настоящие силы международной безопасности", – сказала Сайдерс.

Кроме того дипломат подчеркнула важность введения миротворцев ООН на Донбасс, которые помогли бы в урегулировании конфликта.

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"Миротворцы отвечали бы за безопасность в зоне конфликта, а также осуществляли бы контроль за размещением тяжелого оружия. Кроме того, миротворческая миссия должна была установить контроль над российско-украинской границей, недоступной украинскому правительству. Только после этого создались бы условия для проведения местных выборов, а также полной имплементации других политических шагов, предусмотренных Минскими соглашениями", – сказала она.

США также осудили открытие Россией Крымского моста.

"Вместе с ЕС Соединенные Штаты осуждают открытие моста, связывающего Россию с Крымом без согласия украинского правительства. Мост представляет собой не просто попытку России укрепить свой незаконный захват и оккупацию Крыма; это также препятствует судоходству и доставке товаров людям в Украине", – добавила представитель миссии США в ОБСЕ.

Недавно Ангела Меркель назвала способ решения конфликта на Донбассе. Канцлер Германии отметила, что Германия и Франция "пытаются оживить Минские соглашения", однако постоянные "нарушения на контактной линии" являются удручающим фактором.
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"Сегодня"

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