Стали известны подробности первой международной встречи Зеленского

Линкявичюс предложил Зеленскому помощь во внедрении реформ в Украине в сферах борьбы с коррупцией

Владимир Зеленский и Линас Линкявичус. Фото: Фейсбук.

Состоялась первая международная встреча лидера президентской гонки Владимира Зеленского с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом, сообщили в пресс-службе Зеленского, а также рассказали подробности.

Как сообщили в пресс-службе, Линас Линкявичюс поздравил Владимира Зеленского с победой и предложил помощь во внедрении реформ в Украине в сферах борьбы с коррупцией и правоохранительной системы.

"Везде, где мы могли бы способствовать и быть полезными – можете на нас положиться", – сказал Линас Линкявичюс.

Министр сообщил о большом интересе к лидеру президентской гонки в европейских структурах в Брюсселе и предложил при первой же возможности посетить международные мероприятия на уровне Евросоюза.

Как сообщал сайт "Сегодня", во вторник, 23 апреля, в 17:45 Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) обработала 100% электронных протоколов окружных избирательных комиссий, подсчитав 18 491 840 голосов. Недействительными были признаны 2,31% бюллетеней.

К финишу в избирательной гонке первым пришел Владимир Зеленский с результатом 73,22% (13 541 530 голосов). Действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45% (4 522 320 голосов).

Ранее у Зеленского назвали приоритеты по перевооружению армии. В команде Зеленского намерены обеспечить прозрачность государственного оборонного заказа.

Также у Зеленского поделились планами по работе с МВФ. Миссия Фонда должна прибыть в Украину в ближайшие месяцы.

Напомним, сегодня, в день принятия Верховной Радой закона о статусе украинского языка Зеленский сменил название своей страницы в соцсети Facebook – с российского на украинское. Теперь она подписана "Володимир Зеленський", а не как прежде – "Владимир Зеленский".

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