Стало известно, что Путин и Меркель говорили об Украине

/ Фото: Getty Images

Президент Российской Федерации Владимир Путин и Федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель обстоятельно обсудили в состоявшемся в понедельник телефонном разговоре вопросы урегулирования ситуации в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Проведено обстоятельное обсуждение вопросов урегулирования ситуации в Украине, в частности, с учетом подписанной в Контактной группе представителями Киева, Донецка и Луганска „формулы Штайнмайера", а также разведения вооруженных сил и средств на „пилотных" участках в районе населенных пунктов Станица Луганская и Золотое и начала этого процесса у села Петровское", — сообщает пресс-служба.

Президент России и канцлер Германии отметили важность полного и неукоснительного соблюдения минского "Комплекса мер" 2015 года и других договоренностей, направленных на содействие урегулированию внутриукраинского конфликта. "Подчеркнута необходимость закрепления особого статуса Донбасса в законодательстве Украины, — указывает Кремль. — Подтвержден настрой на дальнейшую координацию усилий России и Германии в „Нормандской четверке", в том числе в плане подготовки возможного саммита в этом формате".

Реклама

Путин и Меркель затронули также и вопросы транзита российского газа через территорию Украины. "Затронута тематика ведущихся трехсторонних — с участием представителей России, Украины и Комиссии ЕС — переговоров об условиях транзита российского газа через территорию Украины", — указывает Кремль.

Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Ливии и Сирии. Путин и Меркель "высказались за скорейшее и без предварительных условий прекращение боестолкновений в Ливии". "Президент России положительно оценил посреднические шаги Германии, нацеленные на возобновление межливийского диалога и более активное вовлечение международного сообщества в поиск мирного решения проблемы", — сообщает пресс-служба.

При обмене мнениями по ситуации в Сирии "была акцентирована важность решения гуманитарных проблем, включая обеспечение возвращения беженцев".

Разговор состоялся по инициативе немецкой стороны.

Как сообщали новости "Сегодня", Путин и Меркель последний раз общались 28 октября. Тогда они обсуждали один важный вопрос – продолжения транзита российского газа через территорию Украины.

А перед этим был между ними телефонный разговор 20 октября, во время которого обсуждали ситуацию на Донбассе и "формулу Штайнмайера". Читайте подробней, о чем говорили Путин и Меркель.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама