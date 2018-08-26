Стало известно, где похоронят Джона Маккейна

Сегодня, 18:31

Из-за смерти Маккейна Белый дом приспустил флаг

Джон Маккейн. Фото: AFP
Джон Маккейн. Фото: AFP

Американского сенатора Джона Маккейна, который скончался в ночь с 25 на 26 августа от тяжелого недуга, похоронят в городе Аннаполис штата Мэриленд на кладбище академии ВМС. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на The New York Times.

Прощальная церемония состоится в парламентской ассамблее Аризоны – штата, который Маккейн представлял в Конгрессе на протяжении 35 лет.

До похорон гроб с телом сенатора будет находиться под куполом Ротонды вашингтонского Капитолия – в "сердце" американского парламента. Это огромная честь, которая за всю историю выпадала лишь 30 самым выдающимся деятелям США. Маккейн станет 13-м по счету сенатором, удостоенным этой посмертной почести.

Отмечается, что по этому скорбному поводу Белый дом приспустил флаг.

Ранее стало известно, что родственники сенатора не пригласили Дональда Трампа на проводы Маккейна в последний путь, выполнив при этом волю умершего.

Также мы сообщали о реакции украинских политиков и простых украинцев на смерть Маккейна. Его называли большим другом Украины, ведь американский политик поддерживал украинцев на Майдане и ездил к военным на Донбасс.

Напомним, Петр Порошенко рассказал о визите на Донбасс вместе с американским сенатором Джоном Маккейном в 2016 году. В тот день глава украинского государства предложил американскому политику уехать, чтобы не подвергать себя риску.
Белый дом, похороны, кладбище, Трамп, сенатор Маккейн

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