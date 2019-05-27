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Стало известно, когда "Слуга народа" представит своих кандидатов

27 мая, 11:59

Перед досрочными выборами в Раду партия "Слуга народа" проведет съезд

Фото: president.gov.ua

Перед досрочными выборами в Верховную Раду партия Президента Владимира Зеленского "Слуга народа" проведет съезд 8 июня. Об этом сказал руководитель избирательного штаба Александр Корниенко.

"На этом съезде мы как раз покажем всех кандидатов по 199 мажоритарных округах, список из 225 человек и, конечно, программу и идеологические основы", – сказал он.

Напомним, советник президента Украины Дмитрий Разумков возглавил партию "Слуга народа". Соответствующее решение было принято на недавнем съезде политической силы. Он сменил на этом посту Ивана Баканова, которого глава государства Владимир Зеленский назначил первым заместителем главы Службы безопасности Украины – начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ.

Как мы писали ранее, после вступления в должность президента Украины, Владимир Зеленский своими указами провел ряд кадровых назначений. Реакция на утвержденные кандидатуры со стороны оппонентов, экспертов и общественности разная: если одни фигуры восприняты в целом положительно либо нейтрально, другие вызвали критику или недоумение. Общее одно: их назначения не стали неожиданностью. Читайте подробней, кого привел во власть Зеленский.

Отметим, что ранее Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные парламентские выборы на 21 июля. В комментарии сайту "Сегодня" профессор кафедры политологии Киево-Могилянской академии, научный директор фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань рассказал, против кого сыграют сроки на выборах в Раду.

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Тег партия, Зеленский, слуга народа

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