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Стало известно, кто будет представлять Украину на встрече в нормандском формате

30 августа, 22:05

2 сентября в Берлине состоится встреча помощников глав стран "нормандского формата»

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак будут представлять Украину на встрече внешнеполитических советников лидеров стран "нормандского формата", которая запланирована на 2 сентября.

30 августа помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что 2 сентября в Берлине состоится встреча помощников глав стран "нормандского формата", на которой Россию будет представлять Владислав Сурков.

Новости "Сегодня" сообщали, что стало известно, когда состоится встреча советников глав "Нормандской четверки".

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Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что надеется договориться о проведении нормандской встречи на уровне четырех государственных лидеров в ближайшие недели. В то же время он добавил, что Франция и Россия имеют расхождения в позициях относительно Украины.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что саммит пройдет в Париже.

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Напомним, 7 августа Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Путиным и отметил, что нужно срочно провести встречу в "нормандском формате", посмотреть в глаза участникам переговоров и сказать, что пора закончить эту войну.

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переговоры Зеленский Нормандская четверка нормандский формат Пристайко

Источник: Интерфакс-Украина

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