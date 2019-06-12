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Стефанчук сравнил Зеленского с "шахматным королем" и озвучил план "100 дней"

12 июня, 11:32

Стефанчук отметил, что каждый день приносит сюрпризы, поэтому приходится вносить коррективы

Фото: president.gov.ua

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что команда Владимира Зеленского разработала план действий на 100 дней. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"План действий на 100 дней у нас есть. Но каждый день приносит неожиданности, из-за которых приходится вносить коррективы. Фундаментальные цели на 100 дней – от реформирования деятельности президента как институции, запуск процесса комплексного аудита государства, до внесения конкретных законопроектов по вопросам судебной системы, антикоррупционной политики", – рассказал Стефанчук.

По его словам, в украинской политике"президент напоминает шахматного короля – фигура очень важная, но ходит только на одну клеточку".

"Для нынешних условий – это особенно справедливо. А с осени мы уже сможем взять всю полноту ответственности за ситуацию в стране, показать конкретную программу действий", – отметил Стефанчук.

Напомним, Президент Владимир Зеленский после увольнения главы СБУ в Ровенской области подписал указы на отставку начальников управлений спецслужбы в пяти областях страны и еще двух заместителей главы спецслужбы. Двое из них даже подозреваются в противоправной деятельности во время выборов.

Также президент вносил в парламент представление на увольнение главы СБУ Василия Грицака. 6 июня депутаты рассматривали этот вопрос. В итоге Рада приняла решение по отставке главы СБУ Грицака не в пользу Зеленского, отказав в его увольнении.


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Тег план, Зеленский, 100 дней, Стефанчук

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Источник:

РБК-Украина

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