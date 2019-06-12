У Зеленского рассказали, как хотят провести перепись населения Украины

Руслан Стефанчук также сообщил, сколько нужно денег для подсчета украинцев

Руслан Стефанчук. Фото: facebook.com/ruslan.stefanchuk.

Несмотря на планы правительства провести перепись населения Украины через смартфон, команда президента рассчитывает провести этот процесс по старинке – в бумажном виде (анкеты).

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

"Кабмин и Госстат запланировали на 2020 год проведение переписи. Мы проводили переговоры на эту тему: все упирается в то, что на проведение переписи нужна огромная сумма – до 4 миллиардов гривен. Планировалось закупить планшеты, потом их передать в школы и т.д. Мы сейчас ищем оптимальный вариант, как удешевить и до конца этого года провести. Вместо планшетов мы предлагаем провести перепись все же в бумажном варианте", – сказал он.

Стефанчук также объяснил, что перепись позволит решить ряд проблемных социальных вопросов, а пройдет она в декабре.

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"Все переписи проводятся в декабре, потому что именно в этом месяце в стране находится максимальное количество людей. Надо будет внести изменения в госбюджет, что будет очень сложно сделать. Это фундаментальная вещь, от которой мы должны отталкиваться во всех направлениях реформ. Сейчас мы просто не знаем, сколько в стране людей, их социальные статусы – есть масса граждан, которые оформили себе льготы по фейковым документам. Солдаты, которые потеряли здоровье в боях на Донбассе, не могут оформить себе документы УБД (удостоверение участника боевых действий – ред.), зато есть масса корочек УБД у тех, кто пару дней где-то посидел в прифронтовой зоне. В этом всем перепись поможет навести порядок", – объяснил представитель президента в Раде.

Как сообщали новости "Сегодня", правительство решило провести пробную перепись населения, что позволит подготовить механизмы и средства для проведения всеукраинской переписи. По предложению Государственной службы статистики, пробная перепись будет проводиться в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области в декабре нынешнего года.

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