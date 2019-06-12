У Зеленского рассказали, как хотят провести перепись населения Украины
Руслан Стефанчук также сообщил, сколько нужно денег для подсчета украинцев
Несмотря на планы правительства провести перепись населения Украины через смартфон, команда президента рассчитывает провести этот процесс по старинке – в бумажном виде (анкеты).
Об этом рассказал в интервью РБК-Украина представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.
"Кабмин и Госстат запланировали на 2020 год проведение переписи. Мы проводили переговоры на эту тему: все упирается в то, что на проведение переписи нужна огромная сумма – до 4 миллиардов гривен. Планировалось закупить планшеты, потом их передать в школы и т.д. Мы сейчас ищем оптимальный вариант, как удешевить и до конца этого года провести. Вместо планшетов мы предлагаем провести перепись все же в бумажном варианте", – сказал он.
Стефанчук также объяснил, что перепись позволит решить ряд проблемных социальных вопросов, а пройдет она в декабре.
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"Все переписи проводятся в декабре, потому что именно в этом месяце в стране находится максимальное количество людей. Надо будет внести изменения в госбюджет, что будет очень сложно сделать. Это фундаментальная вещь, от которой мы должны отталкиваться во всех направлениях реформ. Сейчас мы просто не знаем, сколько в стране людей, их социальные статусы – есть масса граждан, которые оформили себе льготы по фейковым документам. Солдаты, которые потеряли здоровье в боях на Донбассе, не могут оформить себе документы УБД (удостоверение участника боевых действий – ред.), зато есть масса корочек УБД у тех, кто пару дней где-то посидел в прифронтовой зоне. В этом всем перепись поможет навести порядок", – объяснил представитель президента в Раде.
Как сообщали новости "Сегодня", правительство решило провести пробную перепись населения, что позволит подготовить механизмы и средства для проведения всеукраинской переписи. По предложению Государственной службы статистики, пробная перепись будет проводиться в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области в декабре нынешнего года.
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