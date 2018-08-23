Перенос президентских выборов: эксперт объяснил, стоит ли его ожидать

Группа депутатов собирается обращаться по этому поводу в Конституционный суд Украины

Перенос президентских выборов, которые должны состоятся 31 марта 2019 года, – пока всего лишь слухи. Об этом рассказал в комментарии сайту "Сегодня" председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По мнению политолога, пока есть информация о возможном обращении группы депутатов в Конституционный суд Украины.

"Скорее всего, речь может идти о том, что есть зазор по срокам прекращения полномочий нынешнего президента и вступления в полномочия нового президента. Согласно Конституции, выборы должны проводиться в конце марта, а выборы в 2014 году были в конце мая. Возник зазор в два месяца. Собственно, поэтому, возможно, и возникает проблема, по поводу которой могут обратиться депутаты ВРУ", – поясняет Фесенко.

При этом, по мнению эксперта, возможный перенос выборов не имеет никакого смысла.

"Кто-то думает, что это может оказать влияние на политический процесс, но, на мой взгляд, никакого существенного влияния не будет. Более того, затягивание и откладывание президентских выборов может сыграть против действующего президента", – дополняет политолог.

Кроме того, даже факт обращения в Конституционный суд не будет означать перенос выборов.

"В Конституции есть четкая дата – последнее воскресенье марта пятого года полномочий. Вот и все. Я не вижу ничего страшного против обращения в Конституционный суд. Пусть Конституционный суд разъяснит это", – суммирует Фесенко.

Напомним, народный депутат от "Народного фронта" Леонид Емец сообщил, что президентские выборы готовятся перенести с помощью Конституционного суда, однако спикер Верховной Рады Андрей Парубий не подтвердил данную информацию.

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