Суд над Порошенко перенесли: назначено новое слушание

Печерский районный суд Киева не смог избрать меру пресечения для пятого президента Петра Порошенко, которого подозревают в превышении полномочий на посту главы государства.
Заседание снова перенесли. На этот раз – на 11 часов утра 8 июля. Соответствующее решение во время онлайн-трансляции принял на сегодняшнем слушании судья Сергей Вовк.
Напомним, что прокуратура добивается для лидера "Европейской солидарности" меры пресечения в виде личного обязательства до 10 июля. Таким образом, Порошенко будет обязан являться по вызову следователя, не покидать пределы Киева без разрешения, не общаться с фигурантами дела, сообщать о смене места работы и сдать свой загранпаспорт.
Защита добивается отказа в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения.
Порошенко вменяют то, что в бытность президентом в 2018 году он заставил главу Службы внешней разведки Сергея Божко превысить свои полномочия и назначить своим первым заместителем Сергея Семочко.
Срок досудебного расследования по данному разбирательству истекает 10 июля. Как уже сообщалось, 18 июня суд тоже не смог избрать меру пресечения экс-президенту и перенес слушание на 1 июля.
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