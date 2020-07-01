Суд над Порошенко перенесли: назначено новое слушание

Печерский районный суд Киева не смог избрать меру пресечения для пятого президента Петра Порошенко, которого подозревают в превышении полномочий на посту главы государства.

Реклама

Заседание снова перенесли. На этот раз – на 11 часов утра 8 июля. Соответствующее решение во время онлайн-трансляции принял на сегодняшнем слушании судья Сергей Вовк.

Напомним, что прокуратура добивается для лидера "Европейской солидарности" меры пресечения в виде личного обязательства до 10 июля. Таким образом, Порошенко будет обязан являться по вызову следователя, не покидать пределы Киева без разрешения, не общаться с фигурантами дела, сообщать о смене места работы и сдать свой загранпаспорт.

Защита добивается отказа в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения.

В тренде Арахамия рассказал, когда примут закон о легализации казино

Порошенко вменяют то, что в бытность президентом в 2018 году он заставил главу Службы внешней разведки Сергея Божко превысить свои полномочия и назначить своим первым заместителем Сергея Семочко.

Реклама

Срок досудебного расследования по данному разбирательству истекает 10 июля. Как уже сообщалось, 18 июня суд тоже не смог избрать меру пресечения экс-президенту и перенес слушание на 1 июля.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама