Українська
$ 26,67
29,87
  1. Новости политики

Суд над Порошенко перенесли: назначено новое слушание

1 июля, 18:39

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Судья принял решение продолжить заседание через неделю

Печерский районный суд Киева не смог избрать меру пресечения для пятого президента Петра Порошенко, которого подозревают в превышении полномочий на посту главы государства.

Реклама

Заседание снова перенесли. На этот раз – на 11 часов утра 8 июля. Соответствующее решение во время онлайн-трансляции принял на сегодняшнем слушании судья Сергей Вовк.

Напомним, что прокуратура добивается для лидера "Европейской солидарности" меры пресечения в виде личного обязательства до 10 июля. Таким образом, Порошенко будет обязан являться по вызову следователя, не покидать пределы Киева без разрешения, не общаться с фигурантами дела, сообщать о смене места работы и сдать свой загранпаспорт.

Защита добивается отказа в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения.

В тренде
Арахамия рассказал, когда примут закон о легализации казино

Порошенко вменяют то, что в бытность президентом в 2018 году он заставил главу Службы внешней разведки Сергея Божко превысить свои полномочия и назначить своим первым заместителем Сергея Семочко.

Реклама

Срок досудебного расследования по данному разбирательству истекает 10 июля. Как уже сообщалось, 18 июня суд тоже не смог избрать меру пресечения экс-президенту и перенес слушание на 1 июля.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

превышение полномочий Петр Порошенко Семочко Печерский райсуд Киева

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Транспорт могут остановить: Шмыгаль озвучил условия для усиления карантина
Транспорт могут остановить: Шмыгаль озвучил условия для усиления карантинаПолитика
Суд рассматривает меру пресечения Порошенко: онлайн-трансляция
Суд рассматривает меру пресечения Порошенко: онлайн-трансляцияПолитика
Рада возьмется за силовиков и суды: Корниенко рассказал о планах на осень
Рада возьмется за силовиков и суды: Корниенко рассказал о планах на осеньПолитика
Подозрение Порошенко: Венедиктова записала видео с объяснением
Подозрение Порошенко: Венедиктова записала видео с объяснениемПолитика
Запуск Россией грузовых поездов в Крым: Украина пригрозила Арбитражным трибуналом
Запуск Россией грузовых поездов в Крым: Украина пригрозила Арбитражным трибуналомКрым
"Рано еще говорить о смене власти": интервью с главой партии "Слуга народа"Политика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять