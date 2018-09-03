Суд не успел продлить меру пресечения Савченко

Шевченковский райсуд Киева не успел рассмотреть ходатайство главной военной прокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей нардепу Надежде Савченко, которую обвиняют в подготовке терактов и свержении государственного строя.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Суд выслушал просьбу Савченко и ее адвокатов и перенес заседание на вторник, 4 сентября, в связи с окончанием рабочего дня и потому, что, по словам Савченко, участники процесса устали.

Суд согласился сделать перерыв до вторника с учетом того, что срок нынешнего содержания Савченко под стражей истекает до 7 сентября.

Прокуроры, выступили за продление ареста Савченко, заявили, что в случае ее освобождения, она "может продолжить преступную деятельность, общаться с соучастниками, влиять на доказательства или бежать за границу".

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В то же время Савченко пришли поддержать 33 сторонника. Они сказали, что готовы взять ее на поруки.

Адвокаты Савченко утверждали, что рисков, о которых говорит прокуратура, нет.

Так, лидер группировки "ДНР" Александр Захарченко, связи с которым называли фактором риска, погиб, подчеркнул адвокат Андрей Левковец.

Если бы Савченко хотела убежать, то она бы сделала это до ареста, добавил защитник.

Савченко обвинила прокуратуру в наведении ложных данных и в том, что представители обвинения называют ее виновной без решения суда.

Как сообщалось, 9 августа Апелляционный суд Киева оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей для Савченко до 7 сентября, но при этом отменил решение Шевченковского райсуда от 13 июля о продлении ей срока ареста до 10 сентября.

Савченко находится под стражей с 23 марта 2018 года. 22 марта Верховная Рада поддержала представления генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Напомним, 2 августа Луценко заявил о завершении досудебного расследование по руководителю "Офицерского корпуса" Владимиру Рубану и нардепу Надежде Савченко, которых подозревают в подготовке терактов в Киеве. По его словам, все необходимые для передачи дела в суд доказательства собраны. Генпрокурор заявил, что хочет максимальный срок наказания для Савченко.

Он отмечает, что дело в суд могут передать уже в этом месяце. Сейчас защита подозреваемых получит все материалы для ознакомления.

Кроме того, генпрокурор рассказывал, что Россия пытается замести следы своей помощи в предоставлению оружия и боеприпасов Рубану и Савченко. Следы в подготовке атаки ведут к высшему руководству Российской Федерации, считает Луценко. О причастности РФ в оказании помощи в осуществлении терактов говорит то, по его словам, что российские офицеры передавали оружие подозреваемым, а потом Москва решила их спрятать.