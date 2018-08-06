Суд сократил Вышинскому срок содержания под стражей

Суд избрал новую меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 сентября

Апелляционный суд Херсонской области частично удовлетворил иск защиты главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, сократив срок его содержания под стражей на пять дней. Об этом сообщил адвокат журналиста Андрей Доманский, передает ТАСС.

"Суд частично удовлетворил апелляцию защиты, постановление следственного судьи об аресте до 13 сентября отменено. Суд избрал новую меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 сентября", – сказал он.

Данное решение, по словам адвоката, обжалованию не подлежит, но защита продолжит отстаивать интересы журналиста, добиваться отмены предъявленных ему обвинений. Доманский пояснил, что суд отменил постановление суда об аресте Вышинского до 13 сентября "из-за многочисленных процессуальных нарушений".

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Напомним, 15 мая Служба безопасности Украины сообщила, что ее сотрудники совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации, и проводят следственные действия в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве.

Позже ему было объявлено о подозрении в государственной измене, а 16 мая его этапировали в Херсон.

17 мая суд принял решение по Вышинскому, отправив его под арест на два месяца. Защита подозреваемого в госизмене настаивала на домашнем аресте или ношении электронного браслета, однако судья отказал.