Суд принял решение по руководителю "РИА Новости Украина" Вышинскому

Главного редактора российского информагентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, который подозревается в госизмене, суд разрешил арестовать на два месяца.

На сегодняшнем заседании Херсонского городского суда прокурор озвучил текст подозрения для Вышинского. Как выяснилось, ему среди прочего ему инкриминируют создание антиукраинских статей, в которых призывается к вводу российских войск в Украину, созданию "Новороссии", изменению территориальной целостности страны.

"В соответствии с выводами судебно-лингвистической, семантико-текстуальной экспертизы подтверждено, что в перечисленных статьях содержаться высказывания относительно целесообразности, возможности и необходимости изменения границ территории государственной границы Украины, в том числе в форме призывов, лозунгов, агитаций и создании на территории Украины среди остального и путем введения российских войск в Украину, новых государств и нового государства "Новороссия" со столицей в городе Донецк с целью объединения с Россией, но не войти в ее состав, а своим существованием создать новую империю, большое государство вместе с теперешней Российской Федерацией. Кроме того, в указанных статья содержится информация, которая унижает национальную честь и достоинство, нивелирует культурную и историческую ценность определенной части украинского общества, а также имеющиеся признаки разжигания межэтнической вражды среди населения".

Позже сам подозреваемый признал наличие у него российского гражданства. В то же время в свое оправдание на инкриминируемые ему действия по подготовке антиукраинских статей Вышинский отметил, что эти материалы не являются редакционными и авторы размещали их в рубрике "Точка зрения".

Напомним, во вторник, 15 мая, Служба безопасности Украины сообщила, что ее сотрудники совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации, и проводят следственные действия в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве.

Позже в СБУ сообщили, что руководителю "РИА Новости Украина" объявлено о подозрении в государственной измене, а 16 мая его этапировали в Херсон. По его делу на допрос вызваны 47 свидетелей.

А вот Россия продолжает закатывать истерики по этому инциденту. Госдума РФ потребовала от Киева освободить Вышинского. Российские парламентарии утверждают, что действия украинских правоохранителей якобы противоречат европейским ценностям.