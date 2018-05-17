Суд принял решение по руководителю "РИА Новости Украина" Вышинскому
Защита подозреваемого в госизмене настаивала на домашнем аресте или ношении электронного браслета
Главного редактора российского информагентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, который подозревается в госизмене, суд разрешил арестовать на два месяца.
На сегодняшнем заседании Херсонского городского суда прокурор озвучил текст подозрения для Вышинского. Как выяснилось, ему среди прочего ему инкриминируют создание антиукраинских статей, в которых призывается к вводу российских войск в Украину, созданию "Новороссии", изменению территориальной целостности страны.
"В соответствии с выводами судебно-лингвистической, семантико-текстуальной экспертизы подтверждено, что в перечисленных статьях содержаться высказывания относительно целесообразности, возможности и необходимости изменения границ территории государственной границы Украины, в том числе в форме призывов, лозунгов, агитаций и создании на территории Украины среди остального и путем введения российских войск в Украину, новых государств и нового государства "Новороссия" со столицей в городе Донецк с целью объединения с Россией, но не войти в ее состав, а своим существованием создать новую империю, большое государство вместе с теперешней Российской Федерацией. Кроме того, в указанных статья содержится информация, которая унижает национальную честь и достоинство, нивелирует культурную и историческую ценность определенной части украинского общества, а также имеющиеся признаки разжигания межэтнической вражды среди населения".
Позже сам подозреваемый признал наличие у него российского гражданства. В то же время в свое оправдание на инкриминируемые ему действия по подготовке антиукраинских статей Вышинский отметил, что эти материалы не являются редакционными и авторы размещали их в рубрике "Точка зрения".
Напомним, во вторник, 15 мая, Служба безопасности Украины сообщила, что ее сотрудники совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации, и проводят следственные действия в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве.
Позже в СБУ сообщили, что руководителю "РИА Новости Украина" объявлено о подозрении в государственной измене, а 16 мая его этапировали в Херсон. По его делу на допрос вызваны 47 свидетелей.
А вот Россия продолжает закатывать истерики по этому инциденту. Госдума РФ потребовала от Киева освободить Вышинского. Российские парламентарии утверждают, что действия украинских правоохранителей якобы противоречат европейским ценностям.
Вы сейчас просматриваете новость "Суд принял решение по руководителю "РИА Новости Украина" Вышинскому". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"