Суд принял решение по руководителю "РИА Новости Украина" Вышинскому

Сегодня, 17:48

Защита подозреваемого в госизмене настаивала на домашнем аресте или ношении электронного браслета

Кирилл Вышинский. Фото: AFP
Кирилл Вышинский. Фото: AFP

Главного редактора российского информагентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, который подозревается в госизмене, суд разрешил арестовать на два месяца.

На сегодняшнем заседании Херсонского городского суда прокурор озвучил текст подозрения для Вышинского. Как выяснилось, ему среди прочего ему инкриминируют создание антиукраинских статей, в которых призывается к вводу российских войск в Украину, созданию "Новороссии", изменению территориальной целостности страны.

"В соответствии с выводами судебно-лингвистической, семантико-текстуальной экспертизы подтверждено, что в перечисленных статьях содержаться высказывания относительно целесообразности, возможности и необходимости изменения границ территории государственной границы Украины, в том числе в форме призывов, лозунгов, агитаций и создании на территории Украины среди остального и путем введения российских войск в Украину, новых государств и нового государства "Новороссия" со столицей в городе Донецк с целью объединения с Россией, но не войти в ее состав, а своим существованием создать новую империю, большое государство вместе с теперешней Российской Федерацией. Кроме того, в указанных статья содержится информация, которая унижает национальную честь и достоинство, нивелирует культурную и историческую ценность определенной части украинского общества, а также имеющиеся признаки разжигания межэтнической вражды среди населения".

Позже сам подозреваемый признал наличие у него российского гражданства. В то же время в свое оправдание на инкриминируемые ему действия по подготовке антиукраинских статей Вышинский отметил, что эти материалы не являются редакционными и авторы размещали их в рубрике "Точка зрения".

Напомним, во вторник, 15 мая, Служба безопасности Украины сообщила, что ее сотрудники совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации, и проводят следственные действия в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве.

Позже в СБУ сообщили, что руководителю "РИА Новости Украина" объявлено о подозрении в государственной измене, а 16 мая его этапировали в Херсон. По его делу на допрос вызваны 47 свидетелей.

А вот Россия продолжает закатывать истерики по этому инциденту. Госдума РФ потребовала от Киева освободить Вышинского. Российские парламентарии утверждают, что действия украинских правоохранителей якобы противоречат европейским ценностям.
суд, арест, риа новости, вышинский

Вы сейчас просматриваете новость "Суд принял решение по руководителю "РИА Новости Украина" Вышинскому". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Фото: пресс-центр СБУ

По делу о госизмене Вышинского на допрос вызвали 47 человек

Вчера, 21:28

По делу Вышинского допросят 47 человек

Украина

Кирилл Вышинский. Фото: facebook.com/SkolaMolodogoPolitikaPolitCentr

В прокуратуре объяснили, на каких основаниях задержали главреда "РИА Новости-Украина"

Вчера, 19:22

У следствия есть доказательства существования заказных статей, оплаченных из России, а досудебное расследование длилось три месяца, рассказала Тихончик
Загрузка...

Политика

Дмитрий Тымчук. Фото: facebook.com/dmitry.tymchuk

Почему в скандале с "РИА Новости-Украина" ОБСЕ подыгрывает России: Тымчук объяснил

Вчера, 14:34

Для примера нардеп сравнил высказывания представителя ОБСЕ с ситуацией вокруг коррупционного скандала в ПАСЕ

Политика

Дмитрий Песков. Фото: Instagram

Скандал вокруг "РИА Новости-Украина": у Путина объяснили, есть ли угроза украинцам в РФ

Вчера, 13:27

Песков заверил, что Москва обязательно примет ответные меры на действия Украины
Загрузка...