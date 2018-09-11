Узник Кремля Сущенко заявил, что готовится к "длительному путешествию"

Незаконно осужденный в России украинский журналист Роман Сущенко готовится к этапированию. В этом он написал в письме представителям украинской диаспоры в Латвии, передает "Укринформ".

"Из пакетов с 1,5-литровыми пластиковыми бутылками сделал гантели – размахиваю перед собой. Зарядка помогла округлится в отдельных местах, появился живой мышечный тонус, исчезла вялость в конечностях и плохие мысли. Что очень радует, особенно утром с первыми солнечными лучами. Неспешно готовлю себя к длительному путешествию и изменению обстановки (этапированию к месту отбывания срока – Ред.) ", - говорится в письме.

Он также рассказал о том, какие книги сейчас читает, – это переписка Ивана Франко с украинской интеллигенцией и коллегами из Польши, Чехии, Российской империи.





Напомним, ранее украинского омбудсмена Денисову не пустили к украинскому политзаключенному, журналисту роману Сущенко, не объяснив толком причину такого решения, несмотря на все законные основания.

7 июня Рада обратилась ко всем государствам мира, международным организациям и институтам с призывом ввести новые санкции против РФ в связи с продолжением ею нарушений прав человека и политических преследований, в частности противоправным приговором московского суда по делу незаконно удерживаемого в России журналиста Сущенко.

ФСБ России 30 сентября 2016 года задержала в Москве Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки и обвинив в шпионаже. 27 марта этого года Московский городской суд начал рассмотрение дела Сущенко по существу. Сторона обвинения просила суд приговорить журналиста к 14 годам лишения свободы. 4 июня Московский городской суд приговорил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима.

Как известно, в последнее время Украина особо активно взялась за освобождение украинцев из российского плена. Так, летом президенты РФ и Украины уже дважды созванивались по данному вопросу. Не так давно Петр Порошенко переговорил с Владимиром Путиным и обсудили проблемы с посещением украинским омбудсменом политзаключенных на территории РФ.