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"Там Швейцария": Зеленский рассказал о жизни в Станице Луганской после разведения сил

7 ноября, 20:04

Где есть разведение сил - там не стреляют, утверждает президент

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / Фото: Офис Президента Украины

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Разведение войск на Донбассе, а именно – в Станице Луганской и Золотом-4 – привело к снижению количества обстрелов.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью "Откровенно с президентом", напомнив, что это является условием для встречи в нормандском формате.

"Мы развели войска в Станице Луганской, а также вы видите, что мы сделали временный пешеходный мост, а сегодня уже заливается бетоном новый – построят фундаментальный мост в Станице Луганской. Там КПВВ, свет – там "Швейцария", – отметил Зеленский.

Президент также напомнил о протестах, которыми сопровождалось разведение войск в Катериновке (Золотое-4). Но он отметил, что это является частью Минских соглашений.

"Мы развели войска в Катериновке – там ничего не произошло, совсем нет никаких стрельбы. Просто нет. И в Станице Луганской нет. Статистика такова: где есть разведение – там огня нет", – подчеркнул глава государства.

Касательно Петровского, добавил Зеленский, проблем с разведением тоже нет – оно должно было начаться 7 ноября.

Напомним, что 1 ноября представители операции Объединенных сил подтвердили, что зеркальное разведение войск в Золотом-4 завершилось: свои силы отвели как военнослужащие Вооруженных сил Украины, так и боевики.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс Станица Луганская мирное регулирование Петровское Золотое Катериновка война на Донбассе разведение сил

Источник: Сегодня

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