У Зеленского выложили полное видео визита в Золотое: в ролик попала нашумевшая перепалка

Зеленский на Донбассе: президент побывал в Золотом / Фото: Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский, "эмоциональный разговор" которого сместными жителями и военными в Золотом вызвал бурную реакцию пользователей соцсетей, опубликовал полное видео о своей поездке на передовую.

"2 дня в Золотом. Там, где люди живут просто на линии фронта. Там, где обстрелы – это не тема митингов, а круглосуточная угроза жизни пожилых людей и детей. Там, где всех объединяют надежды на мир. Искренние встречи, откровенные разговоры, общие надежды. Мы сделаем все, чтобы не предать и не оставить наших людей на Донбассе", – написал он на своей страничке в Facebook в комментарии к видео.

26 октября президент Украины Владимир Зеленский встретился на Донбассе с добровольцами.На восток глава государства отправился сразу же после возвращения из Японии, где президент принял участие в интронизации императора Японии Нарухито.

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В Золотом (населенный пункт в Луганской области, который посетил президент 26 октября. – Ред.) президент пообщался с местными жителями и военными, чтобы узнать настроения по вопросу разведения войск. Некоторые разговоры, по словам президента, оказались эмоциональными.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский четко дал понять – разведение сил в районе Петровского и Золотого в Луганской области произойдет только в случае семидневного режима тишины и только сразу в двух этих населенных пунктах, а не по отдельности.

Также мы сообщали, что боевики двое суток подряд срывали разведение сил в Золотом, поэтому пока этот процесс отложен на неопределенный срок, когда будут выполнены соответствующие условия.

Согласно договоренностям в Минске, разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого должно было начаться еще 7 октября. Однако за день до того, 6 октября, боевики обстреляли участок разведения сил в районе Золотого из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. В итоге 7 октября было первый раз сорвано разведение войск. В последние дни враг также регулярно атаковал в этом районе.

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