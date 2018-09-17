Теракт против Boeing: названы версии, почему РФ вновь обвиняет Украину

Россия могла по нескольким причинам реанимировать пропагандистские вбросы относительно сбитого оккупационными войсками в небе над Донбассом пассажирского Boeing-777 рейса МН17.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал координатор группы Информационное сопротивление Константин Машовец.

"У меня есть три версии, почему это происходит. Во-первых, РФ на это пошла в контексте приближающегося момента введения новых международных санкций. Вполне возможно, что меры воздействия на РФ могут расширить из-за Boeing. Чтобы их смягчить, Москва пытается переложить ситуацию с больной головы на здоровую. Во-вторых, это может происходить из-за каких-то внутренних разборок между российскими спецслужбами, между "башнями Кремля": одна пытается поставить другую. И третья версия: отрицание очевидных вещей может быть частной инициативой каких-то "товарищей" из окружения Путина", – отметил он.

По словам Машовца, не исключено, что новыми вбросами РФ пытается отвлечь внимание мирового сообщества и стран Запада от провального признания подозреваемых в деле об отравлении российского экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля в Британии.

"Понятно, что в отношении России не предвидится никакого послабления санкций и международного давления, они поэтому и пытаются отрицать очевидные вещи", – резюмировал координатор "Информсопротивления", допуская, что Кремль пытается отвлечь внимание западных стран искажением дела о сбитии авиалайнера рейса МН17.

Как сообщалось, ранее министр обороны Украины Степан Полторак четко дал понять, что Россия продолжает искать повод для обострения ситуации в Украине, а заявление Министерства обороны РФ о якобы новых "доказательствах" причастности Украины к катастрофе MH17 на Донбассе – это ложь и очередная выдумка Кремля для дискредитации Киева.

В свою очередь глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон на совместном с Полтораком брифинге согласился, что заявления Москвы были лживыми, и напомнил о расследовании, которое доказало, что самолет сбила Россия.

Как известно, в Нидерландах 24 мая прошла пресс-конференция с участием представителей Международной следственной группы (JIT). Так, глава центрального департамента уголовных расследований национальной полиции Нидерландов Уилберт Паулсен заявил, что у следователей появились отпечатки пальцев военнослужащих одной из бригад России, которые управляли ракетой ЗРК "Бук", сбившей малайзийский Boeing 777.

Также расследование установило, что "Бук", из которого был осуществлен выстрел, принадлежал российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске. Паульсен также отметил, что в распоряжении следственной группы есть снимки, подтверждающие передвижение этого зенитно-ракетного комплекса с территории России.

Следственная группа также представила видео с доказательствами о причастности российского "Бука" к сбиванию MH17.

Как известно, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как был сбит ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

В конце декабря прошлого года британская разведка напрямую заявила, что именно Россия ответственна за крушение Boeing, так как летом 2014 именно российские военные доставили на Донбасс ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет.