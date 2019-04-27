Российское гражданство для жителей ОРДЛО: зачем Путину провокация с паспортами

Кремль, принимая решение о "паспортизации" оккупированных территорий, преследовал несколько целей

Владимир Путин. Фото: AFP

Вскоре после второго тура выборов президента Украины президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Решение вызвало протест Украины и резко негативную реакцию мирового сообщества. Но последуют ли какие-то более эффективные меры, способные реально остановить Кремль?

Зачем Путин решил паспортизировать ОРДЛО

Отметим, что о готовящемся решении было известно задолго до выборов. Указ президента РФ об упрощенном порядке "паспортизации" Донецкой и Луганской областей стал возможным благодаря декабрьским изменениям в российском законе о гражданстве. По сути, именно тогда российские депутаты оформили "окно", позволяющее применить норму об упрощенной выдаче паспортов жителям оккупированных украинских территорий. Впрочем, Путин подписание документа придержал до завершения украинских выборов. Почему?

Эксперты сайта "Сегодня" уверены, что шантаж нового украинского президента Владимира Зеленского и является основной из главных задач появления указа. А вовсе не какие-то "гуманитарные соображения", как поспешил заявить сам Путин.

"Одна из причин появления указа – что решение является тестом для нового президента Украины, – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" глава Центра проблем РФ Нацинститута стратегических исследований Петр Бурковский. – Москва хочет посмотреть, что он будет делать, посмотреть, кто его советники, кто влияет в его окружении на принятие решений и как влияет. Увидеть реакцию, чтобы просчитать, как он будет реагировать в будущем", – сказал эксперт.

Экс-руководитель ГУР Украины, экс-замглавы СБУ Александр Скипальский также отметил, что создание Москвой новой, выгодной России реальности перед вновь избранным президентом Украины – одна из очевидных целей решения.

"Путин таким образом проверяет, в первую очередь, поведение вновь избранного президента. Его реакцию, его выдержку и так далее", – сказал Александр Скипальский в комментарии сайту "Сегодня".

Впрочем, проверка реакции Владимира Зеленского, конечно, отнюдь не единственная цель провокационного решения.

"На мой взгляд, если страна, которая утверждает, что не имеет никакого отношения к оккупации Донбасса, принимает решение о выдаче паспортов жителям оккупированных территорий, это значит, создается какой-то повод для "официальной" оккупации или агрессии. То есть уже не под видом какой-то гибридной войны, а открытой оккупации", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" народный депутат, член парламентского комитета по безопасности и обороне Дмитрий Тымчук.

По мнению Петра Бурковского, подписание указа может иметь и другие цели. К примеру, посеять зерна раздора в украинском политикуме и обществе:

"Вопрос двойного гражданства и так поднимался теми или иными силами в Украине. Нынешнее решение Москвы может стать катализатором очередной дискуссии, которая, как ожидают в Кремле, разделит украинцев".

Наконец, по мнению эксперта, нынешнее решение может иметь негативные последствия не только для Украины, но и для некоторых европейских стран.

"Путин просчитывает также реакцию Запада. Реакция эта пока абсолютно несерьезная. Наверное, они еще не перевели на свои языки слова Владислава Суркова о том, что Россия будет защищать не только тех, кто говорит на русском, но и кто думает на нем. А на русском языке могут думать в Финляндии, в Польше, в Прибалтике, на Балканах и так далее. И если Путин выдаст соответствующие указы по этим странам – у этих государств могут быть проблемы. А он может их выдать, явно или тайно, если увидит, что реакция Европы очень вялая. Россия, по сути, сейчас опробует новый инструмент гибридной войны. Опасный не только для Украины", – сказал Петр Бурковский.

Какие угрозы несет решение Путина

Разумеется, наиболее очевидная угроза – это создание Россией повода "защищать своих граждан", проживающих не оккупированных территориях. Причем, как отмечалось выше, речь идет уже не о гибридной войне, а о явном вторжении, оправданием которому могут послужить те же "гуманитарные мотивы".

Впрочем, вторжение – это опасные, но перспективы. Кроме того, как отметил Петр Бурковский, Россия сегодня пребывает на той стадии взаимоотношений с цивилизованным миром, что Путину, по большому счету, уже не нужно поводов, чтобы проявлять открытую агрессию.

"Это решение все равно никак бы не повлияло на готовность России применить силу, отдать приказ о начале масштабной военной операции на Донбассе или в каких-то других направлениях. Поэтому надо успокоиться: никакого дополнительного права или обоснования для того, чтобы вести военные действия, Россия не получит. То есть в плане военных угроз решение ничего не меняет", – отмечает Петр Бурковский.

Но решение опасно для Украины тем, что дает возможность Москве получить в нашей стране широкую сеть агентов влияния. Особенно эта угроза актуализируется в случае возвращения контроля Украины над оккупированными территориями.

"Что означает получение российского паспорта? С точки зрения российского государства, эти граждане должны соблюдать законы, которые действуют на территории России. В том числе и сотрудничать со спецслужбами этой страны, с МВД России. С соответствующими последствиями. При этом люди, которые захотят скрыть свое российское гражданство, скроют его. Механизмов, чтобы проверить, кто получил паспорт, а кто – нет, кроме как написать запрос в Россию, у нас нет", – отмечает Петр Бурковский.

Но эта угроза также в перспективе. А вот чему решение уже сегодня нанесло серьезный урон – так это Минским договоренностям.

"Упрощение для украинских граждан, которые живут в регионе, приобретать российское гражданство противоречит положениям и духу Минских соглашений", – заявил, в частности, посол Франции при ООН Франсуа Делатр, озвучивая консолидированную позицию своего государства и ряда ведущих государств Евросоюза.

Реакция и последствия

Отметим, что если Кремль рассчитывал проверить реакцию вновь избранного президента Украины, то он получил определенную пищу для размышлений. Команда Зеленского на вызов отреагировала. И, пожалуй, не так, как того хотели бы в России.

"Указом о выдаче российских паспортов гражданам Украины, которые находятся на временно неподконтрольных нашей стране территориях, Российская Федерация признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта. Эти действия являются еще одним наглядным подтверждением для мирового сообщества настоящей роли России как государства-агрессора, которое ведет против Украины войну", – говорится в заявлении команды нового президента. Сам Владимир Зеленский, впрочем, лично на эту тему пока не высказался.

Что касается действующего главы украинского государства, то реакция Петра Порошенко была ожидаемо жесткой и бескомпромиссной. Назвав решение Путина "беспрецедентным вмешательством в дела Украины", Петр Порошенко обвинил Россию в циничном нарушении взятых на себя международных обязательств. Имея в виду Минские соглашения.

"Речь идет фактически о подготовке Кремля к следующему шагу агрессии против нашего государства – аннексии украинского Донбасса или создании российского анклава в Украине", – отметил Петр Порошенко в соответствующем заявлении.

В ответ на решение России Украина обратилась к мировому сообществу и потребовала экстренного заседания Совбеза ООН. Реакция Запада не заставила себя ждать как на уровне государств, так и на уровне международных организаций.

"Мы осуждаем недавний абсурдный и дестабилизирующий указ России в отношении российских паспортов для жителей Донецка и Луганска", – говорится в сообщении посольства США в Украине в микроблоге Твиттер.

Решение России осудили и другие западные государства. А ОБСЕ, в частности, призвала воздержаться от "односторонних мер" и вместе продолжить поиск путей для полного воплощения Минских соглашений.

Впрочем, осуждением решения поддержка Западом Украины в вопросе на данном этапе и остановилась. Как дал понять глава МИД Литвы Линас Линкявичюс во время совместного с министром иностранных дел Украины Павлом Кликиным брифинге в Киеве, усиление санкций в отношении России в связи с решением пока не рассматривается. Однако не исключено, что этот вопрос может встать в дальнейшем.

"Возможно ли это? Да, это возможно. Легко ли это? Нет, это нелегко. Мы знаем, иногда мы должны сделать определенные усилия для продолжения текущих санкций, но я могу заверить, что это причина, почему мы должны обсудить этот вопрос", – заявил глава МИД Литвы.

Как отметил в комментарии сайту "Сегодня" Дмитрий Тымчук, уже сам факт, что вопрос "паспортизации" оккупированных территории вынесен Россией на широкую международную общественность, позитивен.

"То, что мы выносим на очень широкое обсуждение в международном сообществе это решение Кремля – очень правильно. Потому что заранее предупреждаем о возможных провокационных и оккупационных сценариях России. И это ляжет в основу доказательств, в том числе для Гааги", – отметил Дмитрий Тымчук.

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