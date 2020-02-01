Тимошенко и Милованов поругались в эфире "Свободы слова": что не поделили политики (видео)

Реклама

В эфире пятничной "Свободы слова с Савиком Шустером" на телеканале "Украина" министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов и лидер партии ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко устроили словесную перепалку во время обсуждения проекта Трудового кодекса, принятие которого уже не за горами.

Как известно, в новом проектеотказались от нормы, по которой рабочий день должен составлять не более 8 часов. Юлия Тимошенко выразила возмущение отказом от этой нормы, которая, по ее словам, приведет лишь к увеличению рабочего дня для украинцев. И напомнила, что в мире, наоборот, практикуется сокращение рабочего дня и недели для повышения продуктивности труда.

В свою очередь Тимофей Милованов обвинил Тимошенко в искажении фактов.

"Ну вот 28 лет Юлия Владимировна перекручивает. Так нельзя", – заявил министр. "Пятьдесят лет", – парировала Тимошенко. "Ну, не пятьдесят. Но, кстати, кодекс о труде у нас 71-го года! А вы его защищаете", – ответил Милованов. "То есть, я его писала. И революцию 17 года я делала", – иронизировала Тимошенко. "Не уверен. Но подозрения есть", – не растерялся министр.

Милованов выразил уверенность, что Украине необходимо развиваться и модернизироваться, если страна не хочет остаться в хвосте мирового сообщества. Он также призвал не слушать популистов, которые за многие десятилетия не изменили экономическую ситуацию в стране, из-за чего украинцы сейчас зарабатывают в час в 6-8 раз меньше, чем в соседних странах.

"Это люди, которые 28 лет говорят, что не надо ничего менять и никуда спешить. Рынок земли – не спешите, отмена трудовых книжек – не спешите, инвестиции – не спешите... И за это время Польша стала в разы богаче, чем мы, а мы по-прежнему никуда не спешим. Нам надо развивать Украину", – резюмировал он.

Напомним, новый проект "Закона о труде" уже в Верховной Раде. Среди новшеств – шесть типов трудового договора, обязательная компенсация при увольнении, трудовые договоры для фрилансеров и даже декретный отпуск для обоих родителей одновременно.

Также там значительно расширили перечень причин, по которым могут уволить работника. Причем работника могут уволить немедленно, и без его согласия. Правда, при этом ему придется выплатить двойную зарплату.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама