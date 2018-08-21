Трамп назвал условие снятия санкций с России

Президент США отметил, что вопрос санкций не поднимался во время его встречи с президентом России Владимиром Путиным

Президент США Дональд Трамп был бы готов рассмотреть возможность снятия с России американских санкций в том случае, если Москва начала бы предпринимать совместные с Вашингтоном шаги в том числе по Сирии и Украине. Об этом Трамп заявил в интервью агентству Reuters, сообщает УНН.

Он отметил, что вопрос санкций не поднимался во время его встречи с президентом России Владимиром Путиным, однако обозначил условие для возможного их снятия.

"Я это рассмотрю, если они сделают что-либо, что будет в нашу пользу. Но без этого я этого рассматривать не собираюсь", — отметил он.

При этом Трамп обратил внимание на то, что с Путиным он также обсуждал вопрос принадлежности Крыма, безопасность Израиля, ситуацию на Украине и газопровод "Северный поток — 2".

Напомним, Администрация президента США Дональда Трампа завершает работу над пакетом санкций против компаний, участвующих в реализации проекта "Северный поток – 2".

В свою очередь, Кремль будет реагировать на новые санкции США после их вступления в силу, и руководствуясь интересами страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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