Трамп: Я единственный, кто остановит Китай

Глава Белого дома угрожает Пекину мощным и быстрым экономическим отпором на введение новых пошлин на американские товары

Американский президент Дональд Трамп раскритиковал Китай за угрозы ввести пошлины в ответ на американские и обвинил Поднебесную в многолетней эксплуатации торговых преференций в торговле со США.

"Руководство Китая открыто заявило, что они активно пытаются повлиять на наши выборы, нанеся удар по нашим фермерам, владельцам ранчо и работникам промышленной сферы из-за их лояльности ко мне", – написал он в своем Twitter.

Глава Белого дома назвал поддерживающих его промышленников и фермеров великими патриотами.

"Китай много лет пользуется торговыми преимуществами США. Им известно, что я – тот, кто знает, как это прекратить. Если Китай нацелится на наших фермеров, работников ранчо или промышленной сферы, последует мощный и быстрый экономический отпор!" – пригрозил Трамп.

Напомним, что президент США ввел дополнительные десятипроцентные пошлины на китайский импорт.

Также Пекин и Вашингтон ввели дополнительные пошлины на товары друг друга в августе.

Кроме того, мы писали также, что Китай приготовился к затяжной экономической войне со Штатами.

https://www.segodnya.ua/economics/enews/ssha-i-kitay-pereshli-na-novyy-etap-torgovoy-voyny-1165016.html