Трамп: Я единственный, кто остановит Китай
Глава Белого дома угрожает Пекину мощным и быстрым экономическим отпором на введение новых пошлин на американские товары
Американский президент Дональд Трамп раскритиковал Китай за угрозы ввести пошлины в ответ на американские и обвинил Поднебесную в многолетней эксплуатации торговых преференций в торговле со США.
"Руководство Китая открыто заявило, что они активно пытаются повлиять на наши выборы, нанеся удар по нашим фермерам, владельцам ранчо и работникам промышленной сферы из-за их лояльности ко мне", – написал он в своем Twitter.
Глава Белого дома назвал поддерживающих его промышленников и фермеров великими патриотами.
"Китай много лет пользуется торговыми преимуществами США. Им известно, что я – тот, кто знает, как это прекратить. Если Китай нацелится на наших фермеров, работников ранчо или промышленной сферы, последует мощный и быстрый экономический отпор!" – пригрозил Трамп.
Напомним, что президент США ввел дополнительные десятипроцентные пошлины на китайский импорт.
Также Пекин и Вашингтон ввели дополнительные пошлины на товары друг друга в августе.
Кроме того, мы писали также, что Китай приготовился к затяжной экономической войне со Штатами.
https://www.segodnya.ua/economics/enews/ssha-i-kitay-pereshli-na-novyy-etap-torgovoy-voyny-1165016.html
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