Транзит через Украину может прекратиться: Путин сделал заявление по газу

Фото: kremlin.ru

Ранее президент РФ Владимир Путин уже предлагал Украине обнулить взаимные претензии по газу, а теперь не исключает прекращение транзита "голубого топлива" через украинскую территорию, хотя даже готов уступить в цене на российский газ для Украины. Об этом он сказал на пресс-конференции в Бразилии.

Он напомнил, что готов Украине продавать газ даже дешевле, чем она сейчас платит за европейский.

"Что касается переговоров с Украиной, есть такие угрозы или нет по поводу прекращения транзита. Мы уже много раз говорили: мы готовы работать с Украиной и по транзиту нашего газа в Европу, и по поставкам в саму Украину, причем по ценам ниже тех, по которым Украина получает российский же газ, но как бы по реверсу со стороны Европы. Газ не может в полтрубы течь в одну сторону, а в полтрубы – в другую. Чушь это, понимаете, "сапоги всмятку". Это нереально абсолютно. Мы знаем, как это технологически делается: (газ. – Ред.) заходит, потом лупинг такой сделали, обходную трубу, и назад его качают. Или прямо качают… Технологически ведь как выстроена труба? Это же советская труба: вот она идет транзитная, а от нее ответвления на всю территорию Украины. Там засчитывают, а потом пересчитывают, что как будто это из Европы пришло. Мы это прекрасно понимаем. Мы просто не шумим по этому поводу, чтобы уже не обострять ситуацию. Но мы же говорили о том, что, если напрямую будем поставлять, мы готовы даже снизить цену до 20 и даже до 25 процентов", – сказал Путин.

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Недавно "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новые исковые требования к "Газпрому", что Путин назвал бредом и обострением и так непростой ситуации в "газовой войне".

"Зачем? Мы же говорим: мы готовы, причем при сопровождении Еврокомиссии, достичь любых соглашений. Мы и в Еврокомиссии об этом сказали, и я сказал это своим коллегам и во Франции, и в Германии. Если Украина успеет имплементировать у себя законодательство европейских стран – пожалуйста. Там это связано с разделом генерирующих компаний и транзитирующих. Смогут они это сделать в оставшийся период времени – хорошо. Они взяли на себя обязательство перед Европой, не перед нами, пусть делают, мы готовы и к этому. Но это не все от нас зависит. Поэтому риск прекращения транзита существует, наверное, с учетом тех обстоятельств, о которых я сказал", – подчеркнул президент РФ.

Как сообщали новости "Сегодня", Кремль недавно поставил условие Украине по газовым переговорам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если Украина не откажется от решения Стокгольмского арбитража по газу, то договоренности между Москвой и Киевом по транзиту не достичь. Более того, Путин уже не раз предлагал Украине скидку на газ, чтобы решить все спорные вопросы. Однако глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в ответ на заявления из Москвы отметил, что ничто не обходится Украине так дорого, как дешевый российский газ. Он объяснил в цифрах выгоду от закупки европейского газа и потери от сотрудничества с РФ.

В то же время Украина готовится к остановке транзита газа из России. Андрей Коболев не исключает, что "Газпром" по политическим мотивам может не подписать контракт. Подробней об этом смотрите на видео:

А тем временем исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко рассказал, чем грозит Украине потеря газового транзита. По его словам, Украина слишком зависима от фактора транзита "голубого топлива".

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