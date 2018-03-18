У Британии есть доказательства разработки Россией "Новичка" – Джонсон

Великобритания имеет в наличии доказательства разработки Россией нервно-паралитического вещества "Новичок", а также того, что Москва не только исследовала способы его доставки, но и создавала его запасы. Об этом завил глава британского МИД Борис Джонсон в интервью BBC.

"На самом деле у нас есть полученные за последние 10 лет свидетельства того, что Россия не только исследовала способы доставки нервно-паралитических веществ в целях убийства, но и создавала запасы "Новичка", – сказал он.

Джонсон также уточнил, что в ближайшие дни Национальный совет безопасности Великобритании рассмотрит вопрос о целесообразности введения новых санкций в отношении России в ответ на высылку британских дипломатов, закрытие генконсульства Британии в Санкт-Петербурге и прекращение деятельности в России Британского совета.

Ранее официальный спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия никогда не проводила исследований химического оружия под кодовым названием "Новичок".

Как сообщалось, расследованием отравления российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери займутся специалисты Организации по запрещению химического оружия – они соберут образцы нервно-паралитического вещества и отправят их в международные лаборатории, отобранные ОЗХО.

Напомним, Великобритания ответила отказом на запрос России о предоставлении доступа к экс-сотруднику ГРУ Сергею Скрипалю, который находится в больнице после отравления нервно-паралитическим веществом.