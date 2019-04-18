У Порошенко прокомментировали фейковые звонки с призывом поддержать его на выборах

Олег Медведев отметил, что сегодня тоже получил такой звонок

Фото: president.gov.ua.

В избирательном штабе кандидата в президенты Петра Порошенко прокомментировали телефонные звонки с записью, на которой голос главы государства призывает поддержать его на выборах. Представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев на брифинге, трансляцию которого вел "112 Украина", рассказал, что тоже получил фейковый звонок.

"Я не владею технической стороной этого дела, мне тоже был звонок, мне звонили утром. Я сначала думал, что настоящий (Порошенко – ред.) звонит, потом оказалось, что телефон-автомат. Знаете, избирательная кампания – это такая вещь, когда ... Это только в Туркменистане или в России кандидат нравится всем. У нас, согласитесь, наверное, здесь, среди вас есть люди, которые поддерживают Порошенко, критически к нему относятся, у нас демократическая избирательная кампания была и в первом туре с 39 кандидатами, и во втором туре у нас прозрачный и честный выбор с реальной ожесточенной конкуренцией...", – рассказал Медведев.

Он отметил, что "если бы президент физически мог, он бы позвонил каждому лично", но это невозможно.

"Кому-то нравятся такие звонки, кому-то приятно, у кого-то это вызывает отторжение. От этого никуда не деться, наверное. Мне было бы приятно, чтобы мне позвонил Порошенко. Наверное, если бы мне позвонил Зеленский, я был бы раздражен и точно не был бы рад его слышать. Но, думаю, что здесь более важна реакция все-таки тех избирателей, которые еще не определились. Вряд ли уже за несколько дней до выборов кто-то поменяет свое мнение. Борьба сейчас идет за неопределенных, и мы видим по опросам, что неопределенных очень много, – их еще как минимум 20%. Возможно, и этот звонок, и завтрашние дебаты помогут им сделать осознанный выбор и определиться в пользу одного из кандидатов", – добавил Медведев.

Напомним, что второй тур президентских выборов пройдет 21 апреля.

Ранее Порошенко обратился к украинцам.

"Еще раз прошу прощения. Больше всего болит то, что не удалось – завершить войну, потому что ключ от мира не в наших руках … Мы не достаточно продвинулись в борьбе с коррупцией. Но если верить, что президент может все, то он не может все сразу", – сказал он.

Также глава государства отметил, что президент РФ Владимир Путин провалил планы в Украине, но не отказывается от них в будущем и всячески будет мешать европейской интеграции.

Отметим, Порошенко решил выступить накануне дебатов со своим оппонентом Владимиром Зеленским. Встреча запланирована на стадионе и в студии "Общественного". Куда и какой кандидат придет – это другой вопрос. Также мы показывали, как готовятся к дебатам на "Олимпийском" и "Общественном". На стадионе у кандидатов в президенты будут отдельные сцены, а в НОТУ готовы, если в студию никто не придет. Смотрите, как готовятся к дебатам на "Олимпийском" и "Общественном".

Также стали известны правила дебатов в студии. Законом установлен определенный регламент президентской дискуссии на выборах.

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