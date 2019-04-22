У Порошенко впервые похвалили Зеленского

Ирина Геращенко напомнила о "минском процессе" и пообещала недопустить легитимизации боевиков

Ирина Геращенко. Фото: Facebook

После второго тура выборов президента Украины вице-спикер Верховной Рады и депутат от БПП Ирина Геращенко похвалила Владимира Зеленского, что он акцентирует внимание на Минских соглашения для урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом она сказала во время Согласительного совета парламента.

Она одобряет поддержку командой Зеленского Минских соглашений, которые считает единственным реальным планом по прекращению войны.

"Я с большим интересом наблюдаю за тем, как новая команда поддержала Минские соглашения президента Порошенко как те, которые сегодня является единственным реалистичным планом возвращения мира на Донбасс. Будущий новоизбранный президент поддерживает Минские соглашения – это похвально. Единственное, на чем я хочу настоять, Минские соглашения подписаны в трехстороннем формате – Украина, Россия и ОБСЕ. Никто не даст … ни российским сценариям, ни новой команде делать шаги по легитимизации так называемых "псевдореспублик". На Донбассе нет никаких повстанцев, там есть террористы, боевики", – сказала Геращенко.

Напомним, 21 апреля, после того, как стали известны результат экзит-пола, которые засвидетельствовали , по сути, победу лидер "ЗеКоманды", Зеленский рассказал, как он будет строить отношения с Россией. В своем выступлении он пообещал продолжить "минский процесс" и работу в "нормандском формате".

Отметим, что победа Зеленского еще не зафиксирована официально – Центральная избирательная комиссия еще не закончила подсчет голосов. По состоянию на 13:30 22 апреля, Зеленский набирает 73,18% (13 349 323 голосов избирателей), у Порошенко – 24,50% (4 469 200). Окончательные результаты выборов должны огласить до 1 мая. Также в ЦИК напомнили, когда должна состояться инаугурация.

В то же время, несмотря на отсутствие официальных результатов, многие мировые лидеры уже поздравили кандидата на пост главы государства. Политики и президенты в один голос высказывают свою поддержку, призывают не сворачивать с европейского курса и продолжить реформы. В России же рассчитывают на возобновление отношений с Украиной. Читайте подробней, как мир отреагировал на выборы президента в Украине.

Смотрите в сюжете "Сегодня", что говорили сами кандидаты сразу после результатов экзит-пола.

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