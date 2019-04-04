Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском" – в ЦИК дали разъяснение

На "Олимпийском" будут не теледебаты, а предвыборная агитация, объяснили в Центризберкоме

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko.

Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском" – в ЦИК дали разъяснение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/203/5c1/5ca2035c1446c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/203/5c1/5ca2035c1446c.jpg 2019-04-04T12:55:00+03:00 Новости На "Олимпийском" будут не теледебаты, а предвыборная агитация, объяснили в Центризберкоме

Предложенные кандидатами на пост президента дебаты на НСК "Олимпийский" могут быть формой предвыборной агитации, а не определенными Законом "О выборах Президента Украины" теледебатами. Об этом сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко, передает Укринформ.

"То, о каких дебатах говорится в постановлении ЦИК, – это статья 62 закона (О выборах президента Украины – Ред.). Дебаты, о которых говорят сейчас два кандидата, это немного не та статья закона, то есть речь идет сейчас о тех дебаты, которые регулируются как форма предвыборной агитации ", - отметил он.

Радченко подчеркнул, что статья 62 закона о выборах президента определяет процедуру и сроки проведения теледебатов, которые проводятся на" Общественном" телеканале и оплачиваются из государственного бюджета.

В то же время он высказал мнение, что, скорее всего, кандидаты на пост главы государства, которые говорят о дебатах на стадионе "Олимпийский", имеют в виду форму агитации, которая урегулирована статьей 58 закона о выборах президента относительно "проведения публичных дебатов, дискуссий, пресс-конференций". По его словам, такие дебаты должны оплачиваться из избирательных фондов кандидатов.

"Я не знаю, о чем говорят кандидаты, спрашивайте у них, но, возможно, оба кандидата плохо читали закон. Есть предвыборные теледебаты, 62-я статья закона и постановление ЦИК касается именно этого. Когда один кандидат другого вызывает на дебаты, то очевидно, что речь идет о части 1 п. 3 статьи 58 закона. Это разница", – добавил замглавы ЦИК.

Вместе с тем Радченко напомнил, что до момента принятия ЦИК итогового протокола о результатах голосования 31 марта и объявления повторного голосования (второго тура – Ред.) Агитация кандидатов на пост президента не допускается.

Напомним, вечером 31 марта, после завершения голосования, Петр Порошенко бросил вызов Владимиру Зеленскому и предложил дебаты, но в первые дни после первого тура выборов от "Зе!Команды" так и не было четкого ответа, готов ли их кандидат. Однако 3 апреля Зеленский принял вызов Порошенко на дебаты и поставил свои условия. В своем видеообращении он неожиданно предложил действующему президенту "схватку" на "Олимпийском" и выдвинул ряд условий.

В свою очередь Порошенко ответил на ультиматум о дебатах на стадионе. Он напомнил Зеленскому, что, согласно закону, дискуссия между кандидатами должна проходить в эфире Общественного телевидения, но принял вызов и готов встретиться на стадионе.

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