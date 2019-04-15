У Порошенко заявили о "серьезных" переговорах со штабом Зеленского по дебатам
19 апреля украинцев могут ждать два раунда дебатов
В данный момент штаб действующего президента Петра Порошенко обсуждает с командой другого кандидата в президенты Владимира Зеленского вопрос времени проведения дебатов на стадионе и в телевизионной студии.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник президента Юрий Бирюков.
"Чтобы ни у кого не было никаких иллюзий – это сегодня разминочка была. Сейчас на полном серьезе идет обсуждение со штабом Зеленского о времени проведения дебатов НА стадионе и В студии. То есть, если они смогут решиться, 19/04 нас ждут два раунда", – написал Бирюков.
Как сообщалось, несостоявшиеся дебаты президента Украины Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского на НСК "Олимпийском" перед вторым туром голосования посетили 15 тысяч человек, утверждают в Службе безопасности Украины. Эта цифра втрое больше, чем озвученная ранее Министерством внутренних дел.
Напомним, что сам Зеленский на встречу не явился. В его штабе это объяснили тем, что будет ждать Петра Порошенко на дебатах на НСК "Олимпийский" 19 апреля, о чем уже сообщалось заранее.
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