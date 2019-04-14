СБУ насчитала на дебатах на "Олимпийском" 15 тысяч человек

Служба безопасности Украины насчитала на НСК втрое больше зрителей, чем Министерство внутренних дел

Петр Порошенко. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Несостоявшиеся дебаты президента Украины Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского на НСК "Олимпийском" перед вторым туром голосования посетили 15 тысяч человек, утверждают в Службе безопасности Украины. Эта цифра втрое больше, чем озвученная ранее Министерством внутренних дел.

"Службой безопасности Украины обеспечено антитеррористическое сопровождение мероприятий с участием Президента Украины – кандидата в президенты Украины Петра Порошенко, которые состоялись 14 апреля 2019 года. Участие в публичном выступлении, состоявшемся на НСК "Олимпийский", приняли около 15 тысяч человек", – сообщили после мероприятия в СБУ.

Напомним, что сам Зеленский на встречу не явился. В его штабе это объяснили тем, что будет ждать Петра Порошенко на дебатах на НСК "Олимпийский" 19 апреля, о чем уже сообщалось заранее.

"То, что там сегодня не будет Зеленского, было известно заранее. И это было почему-то желание Порошенко туда сегодня прийти. Он выполнил то, что он хотел. Но дебаты сегодня не должны были проходить", – сказал по этому поводу спикер предвыборного штаба Дмитрий Разумков.

Ранее мы писали, что Порошенко записал видеообращение к своему сопернику с призывом прийти на дебаты на НСК "Олимпийском" 14 апреля.

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