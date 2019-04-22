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В Москве отреагировали на победу Зеленского и рассказали, чего от него ждут

Сегодня, 08:50

Зеленский еще официально не избран президентом, а Москва уже "строит планы" на его счет

Фото: AFP

Второй тур выборов президента Украины уверенно выигрывает Владимир Зеленский, и в России уже высказываются об ожиданиях от нового главы украинского государства. Так, вице-спикер Госдумы РФ, лидер пропутинской фракции "Единой России" Сергей Неверов рассчитывает на улучшение отношения между странами после прихода нового президента к власти в Украине.

"Если (Зеленский) действительно стремится к благополучию Украины, он инициирует взаимодействие с Россией и конструктивный диалог с (президентом РФ) Владимиром Путиным. На это, я уверен, отдавая свои голоса в поддержку Зеленского, и рассчитывали избиратели", – сказал он.

Неверов также рассчитывает, что Зеленский активно вовлечется в "минский процесс" относительно будущего статуса оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Хотя стоит напомнить российскому политику заявление Зеленского о том, что он против особого статуса Донбасса.

Также лидер путинской партии считает, что Зеленский должен серьезно взяться за антикоррупционные расследования.

Отметим, что победа Зеленского еще не зафиксирована официально – Центральная избирательная комиссия еще не закончила подсчет голосов. Но согласно данным Национального экзит-пола, лидер партии "Слуга народа" набрал 73,20%, а его оппонент и действующий глава государства Петр Порошенко – 24,46%.

В то же время, согласно данным ЦИК по состоянию на 8:50 22 апреля, обработаны уже чуть более 91% протоколов Зеленский набирает 73,16% (12 418 592 голосов избирателей), у Порошенко – 24,50% (4 159 656). Окончательные результаты выборов должны огласить до 1 мая. Также в ЦИК напомнили, когда должна состояться инаугурация.

В то же время, несмотря на отсутствие официальных результатов, многие мировые лидеры уже поздравили кандидата на пост главы государства. Политики и президенты в один голос высказывают свою поддержку, призывают не сворачивать с европейского курса и продолжить реформы. Читайте подробней, как мир отреагировал на выборы президента в Украине.

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Тег Россия, выборы, Путин, Зеленский, госдума, Неверов

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