У Зеленского не поддержали предложение Порошенко о переносе времени дебатов на "Олимпийском"
Разумков назвал инициативу нецелесообразной
В избирательном штабе кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского считают нецелесообразным предложение избирательного штаба другого кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко о проведении дебатов на НСК "Олимпийский" (Киев) 19 апреля с 16.00 до 18.00, поскольку в это время еще не завершится рабочий день и все желающие послушать кандидатов не смогут добраться до стадиона.
"Законом предусмотрено, что дебаты проходят с 19.00 до 22.00 19 апреля, если я не ошибаюсь. Почему они ищут каждый раз какие-то лазейки, чтобы туда (на НСК "Олимпийский" – ред.) не прийти – это вопрос. На самом деле, если мы даже говорим о наших согражданах, то в рабочее время (с 16.00 до 18.00 пятницы, как предложил ранее штаб Порошенко – ред.), в пятницу, им будет тяжело прийти на стадион, нежели вечером, когда у всех уже закончится рабочий день, чтобы послушать кандидатов в президенты", - сказал спикер по вопросам хода избирательной кампании штаба Зеленского Дмитрий Разумков в понедельник, комментируя озвученное предложение спикера штаба Порошенко Олега Медведева.
Он еще раз подчеркнул, что дебаты согласно законодательству должны начинаться с 19.00 19 апреля и именно это время изначально было предложено штабом Зеленского.
Как сообщалось, 15 апреля спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев на брифинге сообщил, что Порошенко предлагает Зеленскому провести предвыборные дебаты на НСК "Олимпийский" (Киев) между 16:00 и 18:00 в пятницу, 19 апреля, а затем принять участие на дебатах в студии Общественного вещателя.
Напомним, что Петр Порошенко пришел на дебаты на НСК "Олимпийский" 14 апреля, однако его противник на встречу не явился.
Кроме того, как мы уже писали, что президент пригласил Зеленкого встретиться в эфире украинского телевидения 15 апреля и предупредил, что в случае неудачи позовет его на дебаты также на следующий день.
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