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У Зеленского открестились от заявления Богдана о региональном статусе русского языка на Донбассе

2 июля, 02:28

Представитель президента в Раде напомнил, что заявление Богдана не коррелируется с программой партии

Фото: president.gov.ua

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что слова главы Офиса президента Андрея Богдана о русском языке для Донбасса нужно трактовать как его личное мнение.

Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

"Это однозначно, мне кажется, следует трактовать как личную позицию Андрея Богдана, так как она не совсем коррелируется с тем, что заявлено в программе нашей партии. Так как для нас определяющим является положение статьи 10 Конституции Украины, в соответствии с которой единственным государственным языком Украины является украинский язык", – сказал Стефанчук.

Как сообщалось, ранее руководитель Офиса президента Андрей Богдан допустил возможность предоставления русскому языку статуса официального на территории Донецкой и Луганской областей.

В свою очередь, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий раскритиковал заявление главы Офиса президента Андрея Богдана о том, что русский может получить статус регионального языка на Донбассе. Об этом он сказал на заседании Согласительного совета.Он напомнил, что недавно парламент принял закон о едином государственном языке.

Как известно, 25 апреля Верховная Рада приняла закон об украинском языке. Теперь в Украине во всех сферах жизнедеятельности будет функционировать государственный язык, а госчиновники должны будут обязательно им владеть. Интернет-СМИ обязаны иметь украиноязычную версию.


Также новости "Сегодня" сообщали, что правительство приняло новые правила украинского правописания. В принятом постановлении заявили о необходимости обеспечения положений о государственном статусе украинского языка. Читайте подробней, что нужно знать о новом украинском правописании.

Напомним, закон "Об основах государственной языковой политики", так называемый "языковой закон Кивалова-Колесниченко" вступил в силу 10 августа 2012 года. Им предусматривалось, что в 13 регионах Украины русский язык получает статус регионального, который практически приравнивает его к государственному.

23 февраля 2014 года Верховная Рада признала его утратившим силу, а 28 февраля 2018 года Конституционный суд признал закон неконституционным.

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Тег Донбасс, украинский язык, русский язык, Богдан, Стефанчук

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Источник:

УНИАН

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