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У Зеленского показали фото с места крушения украинского самолета в Иране

11 января, 12:46

В Офисе президента заявили о завершении политической части расследования крушения лайнера МАУ

В Офисе президента Украины отчитались о работе оперативного штаба по расследованию крушения пассажирского лайнера Международных авиалиний Украины в Иране, созданном при Совете национальной безопасности и обороны.

В сообщении говорится, что представители штаба с самого начала работы получали всю необходимую информацию.

"Нашим специалистам в Иране были предоставлены все видео-, фото- и другие материалы для анализа процессов, которые происходили и происходят в Тегеране. На основании собранной информации благодаря работе нашей экспертной группы мы имели достаточно данных, чтобы понять, что расследование проходит объективно и в кратчайшие сроки", – подчеркнули в Офисе главы государства.

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Также у Зеленского отметили, что политическая часть работы штаба уже завершена, а украинские специалисты "продолжают работать, чтобы провести все необходимые юридические процедуры".

В тренде
Президент Ирана обещает привлечь к ответственности виновных в уничтожении украинского самолета
Хасан Роухани

Напомним, утром 11 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Тегеран обязан официально извиниться, привлечь виновных к ответственности и вернуть тела погибших.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф признал, что причиной авиакатастрофы самолета МАУ под Тегераном стала ошибка, допущенная в период кризиса иранскими военными.

А президент Исламской Республики Хасан Роухани заявил, что Иран глубоко сожалеет о допущенной ошибке, и пообещал привлечь к ответственности виновных в уничтожении украинского Boeing.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Больше об этом читайте в специальной хронике: "Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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Иран расследование авиакатастрофа МАУ Тегеран авиакрушение в Иране

Источник: Сегодня

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