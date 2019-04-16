У Зеленского рассказали, будут ли продаваться билеты на дебаты

Разумков рассказал, на что можно было бы потратить деньги с продажи билетов

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Представитель штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского Дмитрий Разумков сообщил, что идея продавать билеты на дебаты действительно была, средства планировали направить на благотворительность, но это запрещает закон. Об этом он сказал в эфире телеканала 112 Украина.

"Я не являюсь участником этих переговоров, но насколько мне известно, они продавать билеты не могут ... была идея по поводу того, чтобы потратить деньги, которые будут собраны от продажи этих билетов, на благотворительность, но это запрещает закон, поэтому сегодня группы ищут механизм, как решить этот вопрос", - отметил Разумков.

Напомним, Порошенко и Зеленский арендовали стадион: в НСК "Олимпийский" раскрыли детали. Соглашение действительно было заключено, стадион арендован с 9:00 до 00:00 на пятницу. При этом НСК пока отказался назвать стоимость аренды и другие условия, предусмотренные договором.

Ранее в штабе Зеленского сообщили, что попытки создать проблемы в день голосования не достигнут успеха. Участковые комиссии сформировались, очередей не будет, говорят в штабе кандидата.

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